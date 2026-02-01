Pese a estar inhibido, Botafogo ofertará por un defensor argentino valuado en 20 millones

Botafogo está inhibido por las constantes deudas que acumula John Textor, el mayor accionista del club carioca, por lo que no pudo llevarse a Cristian Medina, el ex Boca que se encuentra en Estudiantes de La Plata. Claro, todo ocurrió cuando buscó transferir a Danilo y Álvaro Montoro hacia Nottingham Forest. Y allí se dio conoció el duro accionar de la Justicia brasileña.

Luego de que el fondo Ares, principal acreedor de Eagle Football, apartara a Textor de la dirección del holding, su poder se encuentra cada vez más limitado. Sí, pese a que el empresario estadounidense sigue liderando la conducción de la Sociedad Anónima Deportiva gracias a una cautelar que tiene vigencia desde octubre pasado. Al frustrarse la transferencia de los futbolistas mencionados anteriormente, se encendieron las alarmas.

En medio de toda esta situación, el oriundo de Kirksville, de 60 años, pretende negociar con Racing por Marco Di Césare. Sí, a pesar de los conflictos legales que mantienen desde diciembre pasado y por los que seguirán inhibidos hasta que solucionen una deuda con Atlanta United por el pase de Thiago Almada.

La Academia sabe que desde el Fogão pretenden llevarse a Di Césare por medio de un préstamo hasta fin de año, con cargo y una obligación de compra cercana a los 4 millones de dólares. Pero claro, los conflictos que los atraviesan, impiden cualquier tipo de operación. De hecho, las finanzas están comprometidas por diversos compromisos impagos y movimientos internos que generaron una gran desconfianza.

Marco Di Césare, defensor de Racing.

Cabe destacar que en medio del deseo por el defensor racinguista, que está blindado con una cláusula de rescisión fijada en 20.000.000 de dólares, el juez le exigió a Textor que informe en un plazo de 48 horas si realizó, planea o está realizando movimientos financieros vinculados al club. Y como si fuese poco, le advirtió sobre el “riesgo manifiesto” de incumplimientos por parte de Eagle, que desde hace varios meses acumula deudas que también comprometen a Olympique Lyonnais, el equipo francés que también pertenece al mismo grupo empresario.

Publicidad

Publicidad

Más allá de que Diego Milito no recibió ninguna oferta formal por los impedimentos legales, además de que se trata de un deseo del empresario estadounidense, la medida que impartió la Justicia brasileña paraliza cualquier tipo de acción que deseen realizar desde Botafogo hasta nuevo aviso.

ver también Gremio negocia con Racing por Juan Nardoni

ver también Racing podrá seguir en el mercado gracias a un posible rival en Copa Sudamericana que se lleva a una joya de 22 millones

¿Cómo llegó Marco Di Césare a Racing?

La gran curiosidad de la llegada de Marco Di Césare a Racing es que la operación no se realiza por una suma de dinero, sino por el pase de otros futbolistas. Para quedarse con el 70% del defensor, la Academia le dio a Argentinos Juniors el 60% de Maximiliano Romero y el 90% de Nicolás Oroz.

Por otra parte, el equipo de Avellaneda dio por saldada una deuda que tenían los de La Paternal por una venta de Gonzalo Piovi.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Marco Di Césare desde que llegó a Racing

Después de abandonar Argentinos Juniors y pasar a Racing, no solo se afianzó como habitual titular, sino que también fue clave para los títulos de la Copa Sudamericana, en 2024, y la Conmebol Recopa, en 2025.

ver también Brian Mansilla quiere irse de Rusia y volver a Racing

ver también Ezequiel Cannavo es nuevo refuerzo de Racing

Si bien Marco Di Césare ahora alterna con Franco Pardo y Nazareno Colombo, sigue siendo importante para Gustavo Costas. Hasta el momento, afrontó un total de 70 partidos con la camiseta de la Academia, con la que anotó dos goles y aportó una asistencia en 5.388 minutos.

DATOS CLAVES

Botafogo está inhibido de fichar jugadores debido a deudas acumuladas por el accionista John Textor .

está inhibido de fichar jugadores debido a deudas acumuladas por el accionista . El club pretende a Marco Di Césare mediante un préstamo con obligación de compra de 4.000.000 USD .

mediante un préstamo con obligación de compra de . La justicia brasileña otorgó un plazo de 48 horas a Textor para informar sus movimientos financieros.

Publicidad