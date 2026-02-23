Desde que asumió Javier Milei está claro que hay una fuerte disputa contra Claudio Tapia por visiones totalmente opuestas. En ese sentido, en el último tiempo se viven tiempos difíciles en la Asociación del Fútbol Argentino, que en definitiva solo perjudica a los clubes y al torneo. Y ahora, el que rompió el silencio fue Fabián Berlanga, que dejó una frase contundente que hizo mucho ruido.

El presidente de Vélez fue el encargado de hablar públicamente con los medios de comunicación luego de la reunión del Comité de Liga llevada a cabo en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza. Lejos de llevar calma a los hinchas, el principal dirigente del Fortín reveló que esta compleja situación podría derivar en una resolución tajante e histórica, nunca antes vista en el país.

Lo cierto es que Berlanga se refirió a la fuerte disputa judicial entre Milei y Tapia, sin titubear. “No se descarta parar el torneo“, sentenció Fabián en primera instancia. “Si es necesario, si. Las medidas necesarias que haya que tomar”, agregó pocos segundos más tarde, dando a entender que desde AFA están dispuestos a frenar el fútbol argentino si así lo consideran los directivos.

No conforme con lo dicho hasta ahí, también se refirió a una persecución del Gobierno contra la AFA y su respuesta no fue tibia, sino todo lo contrario. “Para mí es muy claro. No entiendo por qué atacar el fútbol“, contestó ante los periodistas presentes. “Hay alguien que no entiende y está dando una pelea que me parece totalmente injusta. Es todo un poco raro“, añadió después.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Todos los clubes están haciendo obras y mantenimiento. Pagamos de impuestos por las ventas que hacemos al exterior, ingresan divisas, pero se ve que eso no se tiene en cuenta“, deslizó en un mensaje encriptado. “No hablo de ningún gobierno, hablo de políticas de Estado”, aclaró Berlanga inmediatamente.

A modo de ejemplo de la institución que preside en la actualidad, sostuvo: “En la pandemia Vélez era vacunatorio, tenía preparada la Villa Olímpica para recibir enfermos de COVID y todo eso no se valora“. Sin embargo, hizo un reconocimiento de la existencia de malas gestiones y manifestó: “Los dirigentes siempre vamos a tener aciertos y errores, pero pensando en lo mejor para el club”.

