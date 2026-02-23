El apático encuentro que protagonizaron Boca y Racing en La Bombonera el pasado viernes, tuvo muy poco fútbol pero sí dejó otros episodios. El empate sin goles fue el fiel reflejo de lo que pasó sobre el campo de juego, donde solamente abundaban jugadas divididas en las que los futbolistas se sacaban chispas de manera constante. En ese contexto, se reveló un hecho que no se vio en TV.

De hecho, partido fue tan férreo que hubo más encontronazos que llegadas claras contra los arcos durante los más de 90 minutos que se disputaron entre dos de los clubes protagonistas del fútbol argentino. Tal es así que en las últimas horas se viralizó una secuencia totalmente desconocida entre un futbolista de cada equipo que dejó una frase que sorprendió a todo el ambiente.

Lo cierto es que Tomás Belmonte se cruzó con Baltasar Rodríguez y fue el principal protagonista de este acontecimiento. “Cagón, cagón. Te da para jugar en Racing, cagón“, le manifestó en primera instancia el volante del Xeneize. Luego, mientras se agarraba y mostraba el escudo, Toto se acercó a su contrincante y sentenció: “Yo estoy jugando en Boca, acá no te da“.

La batalla que se libraba en la mitad de la cancha era continua y los duelos entre ambos jugadores se hacían constantes. Luego de una dura infracción, hubo encontronazos entre futbolistas de Boca y Racing, donde se desarrolló esta inusual escena entre pares. Sin embargo, el volante del Xeneize tuvo una noche particular ya que no fue la única incidencia que realizó durante el cotejo.

En el arranque del encuentro, Belmonte se empujó con Santiago Sosa tras una fuerte falta del hombre de la Academia sobre Edinson Cavani en la que fue amonestado pero del lado azul y oro exigían la revisión en el VAR. No solo eso, sino que se insultaron y chicanearon durante varios segundos, mientras se reanudaba el compromiso luego del pitazo del árbitro encargado.

No conforme con eso, también protagonizó otro hecho: es que Belmonte le ‘robó’ el botín a Marcos Rojo. Después de una maniobra en la que debió salir lejos, el zaguero central perdió el calzado y siguió jugando con normalidad hasta que la pelota salió del campo de juego. En ese momento, el mediocampista lo agarró y se lo alejó algunos metros, para dificultar la recuperación del mismo.

