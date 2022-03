La defensora de la Reserva de River le dio el triunfo a la Selección en el Sudamericano Sub 17. A los 11 años no la dejaban jugar fútbol mixto en Mercedes.

La historia de Juana Cangaro, autora del zurdazo que le dio la primera victoria a la Selección Sub 17 en el Sudamericano de Uruguay es una historia repetida, aunque no deja de ser peculiar. De luchar por no poder jugar al fútbol en su lugar natal, al gol del triunfo que reivindica una vez más su lugar. Hace cinco años, luchaba en Mercedes para que la dejaran jugar y hoy todos hablan de ella.

"Dejen jugar a Juana" fue la campaña que encabezó su familia en Mercedes a sus 11 años, cuando pese a entrenar con sus compañeros en la semana, no le permitían jugar con ellos en los torneos infantiles, algo que suele ocurrir en muchas localidades de nuestro país. La ausencia de una liga local femenina para que pueda competir con otras nenas y la imposibilidad de armar equipos mixtos (amparado en reglamentos de AFA) la obligaban a dejar de jugar a la pelota.

"A mi me impidieron jugar con los varones. Agradezco a toda la gente que me ayudó. Y a mi famillia y mi mamá", dijo para Conmebol. La campaña se hizo viral rápidamente en 2017. Juana había comenzado a jugar a los seis años en fútbol mixto del complejo Paso a Paso de Mercedes, pero cuando pasó al Estudiantes local, ya no pudo. "No me dejaron jugar por ser mujer. Sentía bronca, no entendía por qué no podía jugar al fútbol. Mis compañeros querían que jugara y chicos de otros clubes también", contó a sus jóvenes 14 años.

Cángaro contó con el apoyo del entonces intendente mercedino Juan Ignacio Ustarroz, quien firmó un decreto declarando de interés municipal la participación de Juana en los torneos de la liga local. De allí pegó el salto a River, hace más de cinco años, en donde ahora juega en Reserva como defensora. "A pesar de todo tenés que seguir con lo que te gusta, no podés bajar los brazos"; dice Juana.

Las historias como Juana son moneda corriente: niñas que comienzan a jugar fútbol mixto pero que la reglamentación vigente no pueden participar de los torneos, que son sólo para varones. Hace un tiempo se conoció la historia de Emma, otra niña que soñaba con jugar. Conocer estas historias sirve para que cada vez más chicas se acerquen a la actividad sabiendo que hay espacio para ellas. Como le pasó a Juana.

Esa personalidad, esas ganas, esa pasión la tienen hoy en la Selección Argentina: a los 16 minutos de partido recuperó una pelota por el costado derecho, metió la diagonal y cuando estaba más cerca de la medialuna del área sacó un zurdazo bajo para el 1 a 0 que fue definitivo. El equipo de Christian Meloni y Florencia Quiñones sostuvo el resultado pese a la expulsión de la arquera Lara Esponda, a los 23 del primer tiempo.

El conjunto nacional había arrancado el Sudamericano con derrota 3 a 0 ante Brasil pero logró recuperarse en su segunda presentación. Con este resultado, Argentina quedó ubicada en la tercera ubicación con tres puntos al igual que Paraguay, que tuvo fecha libre y tiene un partido menos (pero goleó en su primer partido). Ahora se vendrá Bolivia, el domingo a las 18 y el jueves próximo se enfrentará a Paraguay.

Las dos selecciones clasificadas en los primeros lugares de cada grupo accederán a esta última instancia, donde jugarán todas contra todas. Se jugará los días 13, 16 y 19 de marzo, cuando se enfrenten los dos equipos que fnalizaron primero en en los grupos A y B. Serán tres los equipos que logren clasificarse al Mundial.