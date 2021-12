Tiene 35 años y, por lo visto en cancha, podría jugar sin problemas algunos años más. Referente, capitana, tiempista, jugadora experiente, parte de una defensa supercampeona que se destaca por su firmeza y timing. Ella es Florencia Quiñones. Pero a partir de ahora estará parada del otro lado de la línea de cal. Y está muy bien.

Ya se puso el buzo de DT, el día que fue anunciada su designación, junto con Christian Meloni quien hasta ese momento era su entrenador. Comenzó la doble función en la Selección Sub 17 porque no podía aguardar un día más: hacía tiempo que esperaba este lugar, trabajar con juveniles en el equipo nacional con el que había celebrado el Campeonato Sudamericano (la Copa América actual) en 2006, con apenas 20 años.

Ahora tendrá a su cargo jugadoras aún más jóvenes que ella cuando fue campeona. Es la técnica alterna de los equipos Sub 17 y Sub 15, ya visitó clubes del interior, ya presenció muchos entrenamientos y delineó las convocatorias. Está abslutamente metida en su nuevo rol y es una gran noticia.

"Siempre a las más chicas como las que me toca dirigir les digo que esto no es fácil, que llevó mucho tiempo lograr que el fútbol sea profesional y que ellas tienen que seguir entrenando, seguir mejorando, ser cada vez más profesionales. Tienen la oportunidad de hacer un proceso de juveniles que por ahí nosotras no tuvimos, que luchen que esto es así, día a día, y que el fútbol femenino de a poquito va a ir creciendo". El discurso de la capitana sale casi de memoria y da la impresión de que lo tenía estudiado de tantas veces que lo pensó.

Su presencia es clave. Si bien hubo en la historia de la Selección femenina otras ex jugadoras con presencia en los cuerpos técnicos, la ex capitana de Boca tendrá un rol más protagónico. Anteriormente ya estuvieron Bettina Stagñares, ex jugadora de Estudiantes de La Plata, quien se sumó al cuerpo técnico de Carlos Borrello en el 2010, cargo que ocupó por tres temporadas. Betty es una de las jugadoras que en un entrenamiento pincha Carlos Bilardo sumó para formar los equipos.

La otra ex jugadora que formó parte del CT nacional fue Analía Hirmbruchner, parte de aquel plantel campeón en 2006 con Argentina. La ex UAI Urquiza, que se retiró joven por una lesión, ocupó el rol de asistente desde 2017 cuando Borrello volvió a ser el DT de la celeste y blanca pero decidió renunciar en 2020 disconforme con la forma de trabajar justamente de quien la había convocado.

El caso de Florencia es diferente: será DT alterna con alguien a quien conoce muy bien como Meloni. Su rol será de mucha más presencia, una voz que tendrá oídos que la escuchen. Ella está dispuesta a compartir toda la experiencia que sumó a lo largo de 16 años de carrera: San Lorenzo (2005/11); Barcelona (2011/13); de nuevo San Lorenzo (2013/17) y Boca (2017/21). Jugó Sudamericanos con la Selección, Panamericanos, Copa América, Mundial y hasta un Juego Olímpico. Y celebró, vivió los momento de mayor gloria para el equipo. También las crisis.

¿Su primer objetivo? "Por ahora lo mejor que tengo por delante es poder clasificar a la Sub 17 al Mundial, nunca se clasificó, voy por ese objetivo", dice y ya deja en claro hacia donde apunta. Hay un trabajo que se viene haciendo en las Inferiores de Argentina, no sólo en los clubes del AMBA que en su mayoría juegan en las primeras categorías de AFA. También en las Ligas de otras provincias en las que hay miles de jugadoras que sueñan con ponerse la celeste y blanca. Como ella cuando empezó en Oncativo, Córdoba.

Para eso fueron estas convocatorias preliminares con las que comenzó a trabajar en octubre, con vistas a esos tres lugares que dará el Sudamericano Sub 17, que se realizará en Uruguay desde el 1° al 19 de marzo del 2022. El Mundial será en India del 11 al 20 de octubre.



Se despidió con dos títulos, para sumar a los otros ocho que ya tenía en el fútbol de clubes. Ganó el Clausura y la Superfinal con San Lorenzo, mostrando aún un nivel superlativo. Se llevó su ovación a los 45'30" del segundo tiempo, cuando Esteban Pizzi decidió realizar el cambio para que tuviera su aplauso en exclusiva, vistiendo la camiseta de Boca pero justo también ante el club que la vio crecer como San Lorenzo. Terminó en andas en la Bombonera, celebrando con todo el público que le reconoció esa carrera fantástica que ahora piensa volcar a la Selección.

"Qué mejor cierre de carerra, ahora a dar un paso del otro lado, dar mi experiencia para guiar a las chicas que son el futuro del fútbol femenino". Seguramente -y ojalá así sea- su presencia en la Selección siga abriendo puertas para que sean cada vez más las ex jugadoras y entrenadoras que se sumen a los cuerpos técnicos. Y que tengan voz.