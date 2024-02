En época de rápida difusión de la información, hoy tenemos publicados los goles o las jugadas más destacadas de un partido en cuestión de segundos. Sin embargo, el video que más se viralizó del reciente Superclásico poco tiene que ver con el juego.

En el primer tiempo, Esequiel Barco lanzó un tiro libre con destino de arco y en la transmisión oficial del River – Boca una luz blanca a alta velocidad confundió a todos los televidentes con que la pelota había pegado en el travesaño. Sin embargo, la redonda terminó en manos de Chiquito Romero.

A raíz de la alta difusión de este extracto del Superclásico, el periodista Germán Balcarce compartió su extraña experiencia en esta jugada puntual del partido en el Monumental y, si bien dejó en claro que vio cómo Romero controlaba la pelota, generó aún más confusión con su testimonio.

“En la cancha no vi nada extraño, pero sí ocurrió algo que en ese momento me pareció pintoresco y que, viendo la acción “fantasma”, me hace ruido: el hombre sentado a mi derecha gritó gol antes de que Barco ejecutara el tiro libre. Hay testigos. No supimos por qué hizo eso”, remató el editor de Revista 1986.

“No hay más dudas, estamos hablando de multiversos”, “existen dimensiones paralelas”, “error en la matrix”, algunos de los comentarios que recibió Balcarce tras compartir su experiencia durante el Superclásico del último domingo.

Lo que realmente pasó en la jugada “fantasma” del River – Boca

La cuenta oficial de la Liga Profesional dio a conocer un video exclusivo de la jugada de la que todos hablan tras el Superclásico en el Monumental y el ángulo revela la verdad: la pelota nunca pegó en el travesaño, ni siquiera estuvo cerca.