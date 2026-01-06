Hernán López Muñoz solo necesitó dos palabras para definir a Enzo Pérez y destacar su importancia para Argentinos Juniors

Enzo Pérez finalmente seguirá vinculado a la máxima categoría del fútbol argentino tras su salida de River y lo hará con la camiseta de Argentinos Juniors, club con el que además disputará la fase previa de la Copa Libertadores, certamen continental que precisamente se le negó al Millonario para este 2026.

Quien ya lo había tenido como compañero y valoró la posibilidad de reencontrarlo ahora teniendo él también un rol protagónico en El Bicho fue Hernán López Muñoz, quien solo jugó un partido oficial con el club de Núñez antes de salir cedido a Central Córdoba de Santiago del Estero y luego a Godoy Cruz en busca de continuidad.

“Enzo es un animal competitivo. Yo he compartido con él en River y ya se su manera de ser, de competir”, comenzó diciendo en diálogo con Picado TV el mediocampista ofensivo que llegó a Argentinos Juniors a mediados del año pasado, procedente del San Jose Earthquakes de la MLS.

“Para nosotros como plantel va a sumar un montón, tanto desde la experiencia como siendo cabeza de plantel, siendo de esos tipos que tienen una mentalidad ganadora que para nuestro grupo va a venir muy bien“, agregó el sobrino nieto de Diego Maradona.

La chance frustrada de ir a Racing

Hernán López Muñoz reconoció que al momento de dejar la MLS tuvo conversaciones para reforzar a Racing, previo al llamado de Argentinos Juniors. “Hubo varios acercamientos, he hablado con Gustavo (Costas), pero después medio que se enfrió”, dijo.

Y agregó: “Me llamaron de Argentinos Juniors y el corazón pudo un poco más. Era algo que siempre había tenido en mente, desde chico, y tenía ganas de poder cumplir”.

Nico Diez también destacó lo que puede aportar Enzo Pérez

El entrenador del Bicho, Nicolás Diez, ya se había encargado de manifestar en qué condiciones y características radica para Argentinos Juniors la importancia de haber sumado a un jugador como Enzo Pérez. “Hablé con él porque ameritaba hablar, es un jugador con una gran trayectoria y quiero que venga a disfrutar“, empezó diciendo en diálogo con SportsCenter.

Y agregó: “Quería sumar un volante con experiencia porque vamos a jugar la Copa Libertadores. Tuve una muy buena charla. No tiene que venir a ser caudillo o a hacerse cargo del vestuario, nos va a ayudar a ser un mejor equipo“.

