Surgió de River, no tuvo lugar con Gallardo y ahora reveló por qué rechazó a Racing en el último mercado: “El corazón”

Hernán López Muñoz fue uno de los jugadores más buscados en el último mercado de pases. Si bien tuvo muchas alternativas, el talentoso mediocampista optó por aceptar la propuesta de Argentinos Juniors, club en el que su tío abuelo -Diego Armando Maradona- se formó y quedó en la historia. Surgido de River, debutó en Primera en 2019 con gol incluido, pero la sobrepoblación en su posición hizo que se marché a préstamo en dos oportunidades y luego sea vendido.

Si bien eligió jugar en Argentinos Juniors, Hernán López Muñoz tuvo chances concretas de llegar a Vélez y a Racing y en diálogo con DSports Radio contó el motivo por el que se decidió por el Bicho: “Elegí a Argentinos con el corazón. Estoy agradecido a los Mellizos (Barros Schelotto) y a Gustavo Costas por haberme llamado”.

Además, agregó: “Diego hubiese estado feliz de verme en Argentinos y a mí me pone muy contento estar en este club. Nunca me pesó el hecho de que digan que soy sobrino de Maradona y es algo de lo que estoy muy orgulloso, pero trato de ser Hernán López Muñoz“.

Su corto paso por River

López Muñoz hizo Inferiores en River y en 2019 tuvo su debut en Primera División, fue ante Tigre en el Estadio Monumental. Aquella jornada fue derrota por 3 a 2 para los de Marcelo Gallardo, pero fue inolvidable para Hernán López Muñoz que tuvo la posibilidad de convertir uno de los tantos del Millonario.

Hernán López Muñoz grita su gol ante Tigre. (Foto: Getty).

¿Cómo siguió la carrera de Hernán López Muñoz?

Tras debutar en la Primera de River, Hernán López Muñoz no tuvo más oportunidades y ante Tigre fue su único partido en el club. Se marchó a préstamo a Central Córdoba, donde una dura lesión lo alejó de las canchas por un tiempo, luego brilló en Godoy Cruz y así fue que pasó a la MLS para jugar en San Jose Earthquakes hasta que en 2025 decidió volver al fútbol argentino para jugar en Argentinos Juniors.

