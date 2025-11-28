El padre de Hernán López Muñoz criticó a River y le abrió la puerta de Boca a su hijo: “En este momento puede ser”

En la previa del cruce por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, Hernán López Muñoz toma más trascendencia que nunca. La gran figura de Argentinos Juniors es el máximo responsable de que su equipo esté en esta instancia y, a horas del partido, su padre dejó dos frases polémicas que hicieron ruido en el ambiente: su posible llegada a Boca y una durísima crítica contra River.

Después de anotarle dos golazos infernales a Vélez por los octavos de final, el zurdo es cada días más relevante. Este viernes y a menos de dos días del duelo ante el Xeneize en La Bombonera, Daniel López Maradona rompió el silencio en TyC Sports. Como bien se sabe y su apellido lo evidencia, es sobrino de Diego Armando Maradona y el papá de la joya que brilla en La Paternal.

Lo cierto es que Daniel confesó que López Muñoz podría jugar en Boca. A pesar de que Hernán surgió de las divisiones inferiores de River y hasta debutó como profesional, su padre fue consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. “Hoy, en este momento, puede ser”, contestó su progenitor de manera sorpresiva ante la pregunta de los periodistas deportivos.

Hernán López Muñoz, futbolista de Argentinos Juniors.

De más está decir que esto dejó boquiabierto a cada uno de los presentes durante la transmisión del programa en la señal, por lo que surgieron más cuestiones relacionadas. Ante la clara pregunta de si el pasado ligado al Millonario no sería un impedimento, su papá volvió a ser sincero. “Creo que no le diría que no”, reconoció delante de la cámara y el micrófono.

En el medio de ambas frases vinculadas a Boca, también criticó fuertemente al equipo que lo formó como jugador. “Él siempre respetó a River, pero River no lo respetó a él. Digamos… Tienen nombre y apellido, no el escudo”, reveló Daniel López Maradona, dejando así una clara evidencia de que el recuerdo de Hernán por el conjunto de Núñez está muy lejos de ser el mejor.

Cabe recordar que después de realizar su formación en las categorías juveniles, López Muñoz debutó y solamente jugó un partido en River. Esto se debe a que fue borrado por decisión de Marcelo Gallardo, que no quiso tenerlo en cuenta, por lo que fue cedido a Central Córdoba y después a Godoy Cruz, que finalmente lo compró y años más tarde lo vendió a San José Earthquakes.

