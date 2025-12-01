Tras la eliminación ante Boca, Hernán López Muñoz estalló contra algunos hinchas de Argentinos Juniors: “Boludos de turno”

El domingo hubo una mezcla de sensaciones en La Bombonera, al término de la victoria de Boca que significó la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2025 y a la vez derivó en la eliminación de Argentinos Juniors. Mientras los jugadores locales festejaban de cara a los hinchas, los futbolistas visitantes vivieron una situación opuesta, como la de Hernán López Muñoz.

El híper talentoso de gran presente en el Bicho, fue protagonista horas antes del encuentro por los rumores que lo vinculan al Xeneize de cara al próximo mercado de pases. Pese a que surgió de River y está ligado, su padre no le cerró la puerta a una posible llegada al conjunto de la ribera y, tras el resultado adverso, un grupo de simpatizantes apuntó contra su desempeño.

Lo cierto es que, a través de sus redes sociales personales, López Muñoz se descargó mediante una historia que publicó en su cuenta de Instagram. “Se terminó. A los hinchas de verdad, gracias“, manifestó en primera instancia. Luego, contra algunos, arremetió: “A los boludos de turno que opinan o dudan de mi profesionalismo o lealtad al club, que les vaya bien su vida”.

La historia que publicó en Instagram Hernán López Muñoz.

En una clara muestra de calentura por los comentarios que circularon después del partido jugado en La Bombonera, a raíz de que Hernán no tuvo su mejor actuación individual y encima terminó en la eliminación de Argentinos Juniors, un grupo de fanáticos lo criticó fuertemente involucrando el runrún mediático y el zurdo no dejó pasar la oportunidad para dedicarles unas palabras.

El viernes por la tarde, a dos días del compromiso entre el Xeneize y el Bicho, Daniel López Maradona fue entrevistado en TyC Sports. El sobrino del astro argentino y padre de Hernán, a su hijo le abrió las puertas de Boca y ahí mismo manifestó: “Hoy, en este momento, puede ser. Creo que no le diría que no. Él siempre respetó a River, pero River no lo respetó a él“.

Hernán López Muñoz y Rodrigo Battaglia, disputando el balón durante Boca – Argentinos Juniors. (Getty Images)

En definitiva, luego de quedar afuera del Torneo Clausura 2025 por perder 1-0 ante Boca en La Bombonera a pesar de ser superior desde el juego, Hernán López Muñoz se descargó públicamente a través de sus redes sociales contra un grupo de hinchas de Argentinos Juniors que puso en duda su profesionalismo. Por ese motivo, escribió el mensaje es cuestión en su historia de Instagram.

