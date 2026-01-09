Horacio Pagani reveló que Grondona frustró que Passarella sea DT de Boca: “No quería a Bianchi en la Selección”

Una de las principales contradicciones que hubo en la historia del fútbol argentino tiene como protagonista a Daniel Passarella. Pese a estar muy ligado con River, él mismo confesó haber sido hincha de Boca durante su infancia y algunos intérpretes afirman que aún lo es. Sin embargo, nunca pudo representar al verdadero equipo de sus amores, aunque se reveló que estuvo muy cerca…

En esta oportunidad fue Horacio Pagani quien aseguró que el Káiser sigue teniendo sentimientos por el Xeneize, incluso después de haber sido futbolista, director técnico y hasta presidente del Millonario. Si bien como jugador y entrenador era considerado una leyenda, durante su mandato se produjo el histórico descenso a la B Nacional lo marginó como ídolo del club.

Lo cierto es que el reconocido periodista asistió a Carnaval Stream, en el que se hizo referencia a esta cuestión. “Passarella no se hizo de River nunca. Preguntale de qué cuadro es… No se cambian esas cosas“, sentenció Pagani sin titubear ante el tema que involucra al ex zaguero central. Y ante el argumento de que incluso fue dirigente, Horacio retrucó: “Los mandó al descenso…“.

Cabe aclarar que Pagani es íntimo amigo de Passarella, por lo que habla con conocimiento de causa. “Él era de Boca“, afirmó una vez más. “Lo traicionó Macri, porque antes de contratar a Bianchi, él era el candidato de Macri. A último momento y por orden de Grondona, lo contrató a Bianchi porque Grondona no quería que Bianchi sea el técnico de la Selección“, sentenció.

Esta confesión dejó sorprendidos a todos en el ambiente, ya que hubiese significado que una leyenda de River sea DT del Xeneize. Pero no conforme con lo anterior, otorgó más detalles. En un almuerzo que Horacio compartió con el Káiser, reveló que Daniel Alberto se refirió a Mauricio Macri y expresó: “Este es un traidor. Tenía todo arreglado para llevarme a Boca y se dio vuelta“.

Y como si no fuera suficiente, hizo público otro momento que compartieron juntos. En una charla privada, el Capitán le preguntó a Pagani: “‘¿Te podés imaginar yo entrando en la cancha de Boca?“, Ante la respuesta de que lo iba a silbar todo el estadio, Passarella lo interrumpió y, exaltado según reveló el periodista, soltó: “¡La ovación! Cuando los tipos me conozcan a mí…”.

