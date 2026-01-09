El elogio de Scaloni a Luis De La Fuente y la advertencia a España a dos meses de la Finalissima: “A cara de perro”

Cada vez falta menos para la tan esperada Finalissima que protagonizarán la Selección Argentina ni más ni menos que ante España. Con el Estadio Lusail de Qatar como escenario y testigo, el próximo viernes 27 de marzo los dos mejores combinados del planeta se miden entre sí para definir al ganador entre los vigentes campeones de América y Europa respectivamente.

Este duelo apasionante entre los dos máximos candidatos a quedarse con la Copa del Mundo 2026, los enfrenta apenas 3 meses antes en un partido con un trofeo en juego. Además, un dato no menor a tener en cuenta, será la primera vez que Lionel Messi choque frente a Lamine Yamal en un encuentro oficial y con el condicionante de que estarán en representación de sus países.

Lo cierto es que, bajo ese contexto, Lionel Scaloni solo tuvo palabras de elogio para Luis De La Fuente, el arquitecto de España y su magnífico presente. En una entrevista exclusiva con AFA Estudio, el DT albiceleste reveló: “Fue mi maestro en el curso de entrenador. Le tengo un gran aprecio, porque nos trató a todos de una manera muy linda y especial. Me pone contento como le está yendo“.

Lionel Scaloni y Luis De La Fuente, entrenadores de Argentina y España.

Pocos segundos más tarde, el líder de la Selección Argentina se refirió a la Finalissima que los pondrá frente a frente en un partido único. “Si bien el partido será a cara de perro, también me pondría contento por ellos“, expresó Scaloni sin titubear. “Será un partido muy duro, muy complejo, pero falta y pueden cambiar un montón de cosas de acá al partido“, agregó después.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el oriundo de Pujato amplió su discurso al respecto. “A pesar de que vamos a jugar contra ellos, una parte de mi corazón está con España por los años que viví acá y por mi esposa“, manifestó en alusión a su cariño hacia la nación europea que lo adoptó futbolísticamente y por el vínculo con su mujer y la familia de ella.

Scaloni analizó el grupo de Argentina en el Mundial

Con vistas hacia el Mundial, Scaloni sentenció: “Va a ser difícil el grupo del Mundial“. Después de esa frase contundente, el DT analizó un poco más en detalle y reveló: “Argelia es un rival de temer, está haciendo una gran Copa Africana. A Jordania no lo conocíamos tanto y vimos que hizo una gran actuación en la Copa Árabe. Y Austria sabemos que es complicado“.

