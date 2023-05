Desde que la Selección Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar, donde Alexis Mac Allister tuvo un grandioso rendimiento, fueron diversos los equipos de Inglaterra como también de España que posaron sus ojos en el futbolista de Brighton and Hove Albion.

A lo largo de las últimas semanas, el interés más fuerte que se despertó por el mediocampista surgido en Argentinos Juniors y con pasado en Boca fue por parte de Liverpool, quien tiene intenciones de desembolsar una suma total de 70 millones de euros. Y de no mediar inconvenientes, su futuro estaría bajo las órdenes de Jürgen Klopp.

Ahora bien, para poder reemplazar a Mac Allister, los directivos de The Seagulls comenzaron a buscar futbolistas con cualidades similares, dado a que tienen muchísimas chances de disputar la próxima edición de la Europa League. Después de tanto trabajo que llevaron a cabo dentro del grupo de scouting, uno de los principales apuntados es Carlos Alcaraz, el ex mediocampista de Racing .

Tras descender con Southampton, y con vistas a poder rearmarse para retornar a la Premier League, intentarán reclutar varios millones de euros y el oriundo de la ciudad de La Plata es el principal apuntado a transferir. A pesar de que todavía no indicaron qué cifra solicitarán por el futbolista que disputó 19 partidos y anotó 4 goles con el Sotton, quien festeja a raíz de esta posibilidad es Racing, que posee un 15% de plusvalía ante una futura venta .