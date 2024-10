Desde AFA condenaron a 24 meses de suspensión al presidente de Talleres y no podrá ejercer su cargo durante ese tiempo. Todos los detalles.

Desde el Tribunal Disciplinario de la AFA otorgaron una noticia durísima para Talleres de Córdoba, su presidente y vice. Este jueves, el ente máximo del fútbol argentino determinó una histórica sanción para Andrés Fassi y Gustavo Gatti, a los que se les ordenó una suspensión de sus cargos de dos años y seis meses respectivamente.

El contexto de la suspensión está vinculada a los hechos ocurridos posteriores al partido entre Talleres y Boca por la Copa Argentina, en el que se dio una pelea entre Fassi y Gatti contra el árbitro de aquel encuentro, Andrés Merlos. Además, lo que la AFA considera como hecho más grave para determinar la sanción del ejecutivo cordobés es que el propio Fassi violó los estatutos de AFA cuando intentó suspender la asamblea de la asociación del fútbol argentino con una denuncia hacia la Inspección General de la Justicia (IGJ) sin aviso previo en los órganos del fútbol.

El Tribunal adjudicó que, en base a los artículos 32, 33 y 248 del Reglamento de Transgresiones y Penas, estaban dadas las condiciones para suspender a Andrés Fassi de sus actividades como presidente del club cordobés tanto por su accionar contra la AFA en la asamblea como por su confrontación con Andrés Merlos en el duelo entre Boca y Talleres disputado en Mendoza.

¿Esto quiere decir que Fassi dejará de ser el presidente de la T? No. Fassi puede ejercer sus funciones como mandamás de Talleres, pero no podrá representarlo ante la AFA, teniendo prohibido durante el tiempo que dure la suspensión -dos años- el ingreso a las zonas donde los dirigentes son acreditados a los partidos y no podrá realizar pedidos expresos al ente en la sede de Viamonte. Mismo caso, durante los próximos seis meses, con su vicepresidente primero, Gustavo Gatti.

Por ende, para cuestiones institucionales del órgano rector del fútbol argentino, a Talleres lo deberá representar otro integrante de la comisión directiva del cuadro cordobés, por lo menos durante el tiempo que duren ambas suspensiones. Aún así, no deja de ser una sanción histórica en el fútbol argentino.

La postura de Andrés Fassi a la suspensión

Según informó Diario Clarín, el presidente de Talleres “no tenía idea” de la suspensión y la determinación del Tribunal Disciplinario de AFA y, en paralelo, desde el portal de La Voz del Interior revelaron que el club tomará acciones legales y apelará a la sanción de ambos dirigentes de la T para que se revean sus suspensiones.

¿Qué pasó entre entre Andrés Fassi y Andrés Merlos?

Luego del partido entre Boca y Talleres, se pudo ver una pelea que escaló a mayores entre el presidente de la T y el árbitro de aquel encuentro. Tras el mismo, trascendieron versiones cruzadas del acontecimiento y se dieron una serie de denuncias, acusaciones y declaraciones públicas, que pasaron desde cuestiones vinculadas a golpes de puño a la inclusión de muestras de armas de fuego en el medio.

Fassi optó por denunciar públicamente a Merlos en una conferencia de prensa en la que apuntó también contra Claudio “Chiqui” Tapia y la organización actual de la AFA, al punto tal que intentó suspender la asamblea que se realizará el próximo 17 de octubre. Ante todo esto, desde el Tribunal Disciplinario optaron por otorgarle esta suspensión al mandamás de Talleres y a su mano derecha, aunque ante la posible apelación de parte del club, esta no será el último capítulo de la novela.