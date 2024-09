Dos días después del partido entre Talleres y Bocapor los octavos de final de la Copa Argentina, que terminó con triunfo del Xeneize por penales, salió a la luz un video revelador sobre el cruce que tuvieron Andrés Fassi, el presidente de la T, y Andrés Merlos, el árbitro del encuentro.

El mismo, fue publicado por TyC Sports, y allí se puede ver el instante en el que Fassi se acerca al vestuario de los árbitros para recriminarle al colegiado su actuación a lo largo de los 90 minutos, haciendo énfasis en la jugada que terminó con el gol de Brian Aguirre para el elenco de la Ribera.

Además, sobre el inicio del video, se ve al presidente de Talleres esquivando un golpe de puños, y cómo la seguridad del evento tuvo que intervenir para que la situación aún no pase más a mayores. También, se puede observar al vicepresidente del elenco cordobés tirado en el piso en medio del tumulto.

Este video, podría evidenciar los dichos de Andrés Fassien conferencia de prensa luego de este escándalo, ya que allí afirmó que Merlos lo quiso atacar al tirarle un golpe de puño, y que además le pegó una patada al vicepresidente de la institución, Hugo Gatti, que lo hizo caer al suelo.

Además, minutos después, el periodista Germán García Grova publicó una foto sobre cómo quedó Andrés Fassi tras la piña que recibió de Merlos, y en la misma se puede ver al presidente de Talleres con su pómulo derecho rojo producto del golpe.

Los dichos de Fassi sobre la pelea con Merlos

“Empezó a gritar y me dice ‘si querés hablar, vamos, te invito para que vengas’. Y se empieza a poner de forma prepotente. Le respondo: ‘Con todo gusto, claro que vine a hablar, vine a preguntarte por qué querés seguís perjudicando a Talleres’. Y se arma una discusión alrededor que da a la puerta del vestuario”, contó en conferencia de prensa.

A partir de allí, contó cómo fue la agresión de parte del árbitro Andrés Merlos contra él y el vicepresidente Hugo Gatti. “Ahí en ese momento, él finalmente se mete a su camarín donde lo sostienen, él quería definitivamente agredirme, y lo sostienen los árbitros. Ya afuera del camarín, se ve que se le soltó a los árbitros, vino y directamente me agredió, me pegó una trompada a mí y una patada al vicepresidente. Inexplicable“.

Fassi también apuntó contra el Chiqui Tapia

Días después de este escándalo, Fassi dio una conferencia de prensa para dar su descargo por lo ocurrido, y allí apuntó contra el presidente de la AFA. “Lamentablemente a Chiqui Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de año y medio. La última vez que nos juntamos en Buenos Aires me hizo ir un domingo. Me fui un domingo, no me recibiste. Quedamos para juntarnos el lunes, tampoco me recibiste. Quedamos para juntarnos el martes, tampoco me recibiste, y el miércoles ya me tuve que volver a Córdoba”, comenzó en su descargo, afirmando que Tapia no se reunió con él.

Y cerró acusando también a Beligoy: “Por supuesto que Beligoy, la última vez que te pedí que no seamos perjudicados me dijiste que hable con el señor Beligoy, y te contesté, ‘Chiqui, no jugués con Talleres’. El señor Beligoy hace expresamente el mandato de lo que vos y tu segmento de gente hace que genere”.