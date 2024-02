Mauricio Pochettino sorprendió en declaraciones a The Telegraph al invitar al presidente de Argentina, Javier Milei, a recorrer Chelsea. También opinó sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en su país, medida que impulsó el mandatario.

Milei ya había impulsado a que equipos de Europa pudiesen comprar clubes argentinos. En una entrevista para Radio Mitre, admitió que “está la voluntad de inversión manifestada por Chelsea“. Los dueños Todd Boehly y Behdad Eghbali estarían interesados en comprar algún club.

Rápidamente, surgieron algunos equipos que podrían ser adquiridos por BlueCo, la propiedad que comandan Boehly y Eghbali. Boca, Racing, Newell’s, Lanús y Estudiantes serían los equipos que estarían en la órbita para ser adquiridos, según el líder de La Libertad Avanza.

Respecto a estas intenciones, aparecieron unas declaraciones del técnico de Chelsea, Mauricio Pochettino, muy identificado con Newell’s, por haber iniciado su carrera como jugador allí. El entrenador argentino opinó sobre la posibilidad de que las SAD lleguen a la Argentina y también habló sobre Milei.

Las declaraciones de Pochettino sobre Milei y las SAD en Argentina

Pochettino consideró que es “muy difícil” implementar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, a diferencia de lo que ocurre en Europa. También habló de la mentalidad del hincha de ese país, pero no descartó que esto pueda llegar igual.

“Es muy difícil porque Argentina es un país donde normalmente no es como aquí, donde llega gente de fuera y compra clubes“, dijo a The Telegraph. Y precisó: “Los hinchas sienten que pertenecen al club y que el club les pertenece a ellos, y no es fácil cambiar esa mentalidad. Quizás con el tiempo, sí, pero de momento no creo que vaya a ser fácil comprar un club allí“.

Las declaraciones más llamativas llegaron por su particular apoyo al actual mandatario de Argentina. “El presidente tiene nuevas ideas y quiere ayudar al país y a la gente a tener una vida mejor. Es una situación difícil, pero todos los argentinos vamos a apoyar y vamos a hacer todo lo posible para tratar de ayudar al país, Argentina, a mantenerse en una mejor situación“, opinó.

Pochettino invitó a Milei a recorrer Chelsea

A tal punto llega su apoyo que el técnico quiere invitar a Milei a recorrer las instalaciones de Chelsea. “Quiero invitar al presidente de Argentina. El otro día hicimos aquí el ‘Día de Argentina’ porque siempre tratamos de celebrar las cosas y crear un ambiente lindo en el campo de entrenamiento. El personal lo hizo fantástico en la cocina y en el comedor“, comenzó contando.

Y siguió: “El fotógrafo del club, Darren, tomó fotografías y ahora se las envió a un amigo que es amigo del presidente para que le diga ‘mirá Chelsea’. Si algún día está en Londres, queremos invitarlo a venir aquí porque ama el fútbol“.