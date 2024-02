Ariel Suárez ha sido tendencia esta semana por sus mensajes en redes sociales en contra de la gestión que se está llevando adelante en el deporte nacional. El remero olímpico, que hace un puñado de meses celebró el triunfo de Javier Milei y el fin del gobierno de Alberto Fernández habló con BOLAVIP y dio su mirada sobre la situación actual.

La semana pasada, quien ostenta tres medallas de oro en Panamericanos (dos en 2011 y una en 2019) publicó un tuit para reclamarle al gobierno actual por la falta de importancia que se le está dando al deporte: “Comprendo que no hay plata, pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el subsecretario en deportes. No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera”.

Su publicación generó tal repercusión que su tuit se viralizó y ahora explicó en detalle cuál es su mirada sobre lo que está sucediendo y qué debería cambiar.

– ¿Cómo ves al deporte argentino en general? Sobre todo el olímpico, que es el que menos visibilidad tiene.

-Solo se acuerdan de los deportistas en eventos importantes como olímpicos o panamericanos lamentablemente. Esto no es de ahora, es de hace años. El deporte olímpico viene cada vez peor. Desde la aparición del ENARD que cambió el rumbo del deporte (elite) de nuestro país, pero la Secretaria de Deporte se fue desligando del desarrollo deportivo y esa falta en el desarrollo en su momento lo vemos reflejado ahora.

– Desde hace unas horas sos noticia por los tuits. ¿Qué sensaciones te deja esta repercusión?

-Buena sensación, por suerte se está hablando de deporte, la falta de conducción del deporte está en boca de todos, y espero que con tanto ruido se tenga una designación y el que esté a cargo tome las riendas y coloque un norte a seguir. Sin planificación no se llega a ningún lado.

– En tus tuits fuiste muy contundente y dirigiste el mensaje hacia el Presidente Milei, ¿Hoy estás decepcionado con lo que está haciendo con el deporte argentino?

-Fui muy crítico con el gobierno anterior por no hacer bien las cosas con el deporte, lo soy también con éste, al cual voté. Siento que es una falta de respeto hacia el deporte nacional que no se tomen el trabajo de ni siquiera nombrar a alguien a cargo. Por ahora no estoy decepcionado porque está a tiempo de mostrar que, aunque no tengamos plata como país y estemos fundidos, el deporte le interesa y los políticos trabajen para gestionar recursos sin la necesidad de tanta plata.

– Después de tus tuits, ¿se contactaron con vos desde el Gobierno?

-Nadie se contactó conmigo, seguramente no lo hagan porque saben que si no se hacen bien las cosas, soy crítico. Lo que más me importa es el deporte olímpico en general y no tanto el tema de las sociedades anónimas deportivas (SAD). Me interesa cómo sacar de la calle a un chico mediante el deporte y que un deportista tenga todo para poder rendir al 100% más que el poder político que le pueda dar el SAD.

– Daniel Scioli, a cargo de la Secretaría, es un ex deportista. ¿No creés que va a aportar y apoyarlos?

-No comparto su designación ya que yo no voté eso. Mucha gente no está conforme con esto. Si hasta ahora no designó a nadie es porque mucho no le puede interesar. El deporte nacional necesita un rumbo ya mismo.

– ¿Qué creés que le falta al deporte argentino? ¿Cómo se puede ayudar a los deportistas?

– Cambiando el sistema como país hacia el deporte, es importante el dinero, sí. Pero el sistema de país hacia el deporte está errado, creo que apuntalando acá se puede evolucionar mucho.

– ¿Te gustaría formar parte de la Secretaria o que te llamen para un asesoramiento?

-Hace un tiempo hubo rumores que los medios fomentaron sobre una designación, pero nadie se había comunicado conmigo ni estaba al tanto. No hace falta que esté en un cargo para apoyar al deporte, solo me interesa que quien esté a cargo nos pueda contar qué planes tiene y de qué forma va a llevar adelante la política deporte nacional.

– En todos estos años como deportista, ¿algún Gobierno le dio importancia realmente al deporte argentino y a sus atletas? ¿Hubo una “primavera” o siempre fue caótico?

-Desde que soy deportista, hace más de 20 años, no. Ninguno le dio la importancia o el valor que el deporte se merece. Siempre fue de relleno, solo se acordaban cuando ganaban las medallas y necesitaban una foto.

Cabe recordar que en agosto de 2020, Suárez fue detenido por entrenar en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus. Desde ese momento, se posicionó como un crítico de la gestión de Alberto Fernández y se mostró públicamente con figuras de otros partidos, como Patricia Bullrich, al tiempo que se manifestó en favor del triunfo de Javier Milei.

– ¿Pagaste algún costo cuando hace unos años “rompiste el aislamiento en la pandemia”?

-Más que pagar, gané confianza y coraje para aprender a decir basta y no callar. Esto me llevó a ser la voz del deporte y los deportistas que por diferentes cuestiones no pueden expresarse

– ¿Cómo analizás estos 60 días de Milei como Presidente de los argentinos? Mas allá del deporte.

-Partamos de que el país no está como está por culpa de Milei sino por tantos años mal administrado y pésimas políticas. Estos 60 días fueron muy duros para todos y nada fácil. Creo que le falta acercase más a la gente, al pueblo, que es quien está, estamos, pasándola mal. Como el 56% de los argentinos confió que el cambio va a ser positivo, por más que duela ahora y no lleguemos a fin de mes. Tengo fe en que en poco tiempo vamos a cambiar de rumbo y comenzaremos a mejorar.