Estudiantes y Vélez se verán las caras este domingo desde las 15.30 horas en Santiago del Estero por la final de la Copa de la Liga. Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha y gloria del club platense- no estará presente en el Madre de Ciudades y, por tal motivo, no habrá encuentro con Tapia ni con Toviggino tras la polémica que se armó por las Sociedades Anónimas en el fútbol argentino.

Hay más de un motivo por el que Verón no estará en Santiago del Estero. La primera es porque no está en el país. Actualmente está en Miami junto a su esposa -Valentina Martín- y por otro lado porque en más de una oportunidad comentó que le gusta ver los partidos en soledad. Además, no acompañó al Pincha de visitante -ni tampoco en los partidos en cancha neutral- en la vigente Copa de la Liga y se sabe que las cábalas -o costumbres- son moneda corriente en Estudiantes de La Plata.

La Bruja y su esposa en Miami.

El duro cruce entre Verón y Togiggino

Hace algunas semanas hubo declaraciones cruzadas entre Juan Sebastián Verón y Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y también quien suele brindar las declaraciones más explosivas. Tanto la Bruja como Andrés Fassi -máximo mandatario de Talleres- habían manifestado abiertamente que están de acuerdo con un cambio en la manera de manejar los clubes.

La Bruja nunca dijo estar a favor de las SAD en el fútbol argentino, sino más bien de permitir el ingreso de capitales por parte de empresas, pero con controles y manteniendo la misma estructura dirigencial. Toviggino, fiel a su estilo lo cruzó en Twitter: “Jaja Vos y Otro que vive más en México que en Argentina, son los Mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan de los VOTOS DE LA ASAMBLEA DE AFA!! Ya no hay DNU que nos obligue. Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos, con el culo al aire!!!”.

¿Por qué Verón prefiere ver los partidos solo en su casa?

“Los partidos en general me gusta verlos solo. Los sufro. Cuando no tenés poder de decisión, me cuesta relajarme. No me gusta verlos con gente alrededor. No escucho a nadie, me abstraigo, las reacciones que voy teniendo tampoco me gusta que las vean. Y a veces te toma alguna cámara y no está bueno. No puedo exteriorizar. En mi casa soy de patear cosas, arrastrar cosas, me suele pasar”, le dijo la Bruja a TyC Sports hace un tiempo.