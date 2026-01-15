Así como sucedió con el regreso de Ángel Di María a Rosario Central, el de Leandro Paredes a Boca o el de múltiples campeones del mundo a River, el público leproso y todo el fútbol argentino en general espera por el tan esperado retorno de Lionel Messi a Newell’s.

Luego de hacer una extensa y galardonada carrera en Barcelona, PSG e Inter Miami, la ilusión de sumar a Leo a la Lepra mantiene en vilo al mundo entero, y allí los que no quedan afuera son Favio Orsi y Sergio Gómez, los flamantes entrenadores de Newell’s.

Mientras afrontan la primera pretemporada a cargo del equipo rosarino, la dupla Orsi – Gómez habló respecto a un hipotético arribo de Leo Messi a Newell’s una vez que finalice el Mundial 2026. En diálogo con Sportscenter, en ESPN, quien tomó la palabra inicialmente fue Favio Orsi: “Obviamente, a todo el mundo Newell’s, y nosotros incluidos, nos parecería hermoso que exista la posibilidad de jugar en su club, en su club de origen y en su ciudad natal”, comenzó.

En sintonía, siguió: “Estaría buenísimo que pudiera pasar. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tener a Messi en Newell’s“. En paralelo, Sergio Gómez —la otra pata de la dupla técnica leprosa— sentenció: “No hablamos nunca con él, pero sería un sueño. Para nuestra gente y para todo el país. Sería un sueño para todos los argentinos que Messi pudiera recorrer todas las canchas de nuestro fútbol”.

Lo cierto es que Messi tiene contrato hasta diciembre de 2028 en Inter Miami, y resulta complejo que el 10 rompa su vínculo con el club de la MLS antes de esa fecha. Cabe destacar que, para ese entonces, Leo tendrá 41 años y podría definir que su futuro ya estará fuera de las canchas.

El día que Messi habló de su vuelta a Newell’s

En 2017, en una entrevista televisiva desde Moscú, Messi sentenció que le gustaría jugar en la Lepra: “Va pasando el tiempo y las ganas están siempre; me encantaría jugar en Newell’s, era mi sueño de chiquito. Pero no sé qué va a pasar, dónde voy a estar, cómo voy a estar para volver”, soltó en aquel entonces.

Además, añadió: “Me encantaría y siempre lo dije, y ojalá pueda ser así y pueda jugar en Newell’s, que es lo que siempre soñé de chiquito”. A sus 38 años, y desde Inter Miami, la situación parece cada vez más improbable, incluso a pesar del deseo de Orsi – Gómez de tenerlo en el plantel actual post Mundial 2026.

El mercado de pases de Newell’s

La Lepra es de los equipos que más se ha movido en este mercado de pases. Entre las altas se encuentran Bruno Cabrera, Franco García, Nicolás Goitea, Walter Núñez, Matías Coccaro, Gabriel Arias y Michael Hoyos. Además, está cerca de cerrarse el pase de Oscar Salomón desde Boca.

