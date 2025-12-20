Las tres finales a las que clasificó Estudiantes tras consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025

Gracias al doblete de Lucas Alario sobre la hora, en el Estadio único de San Nicolás, Estudiantes venció 2 a 1 a Platense, que comenzó ganando con el tanto de Franco Zapiola, y de esta manera se consagró campeón del Trofeo de Campeones por segundo año consecutivo.

Esta victoria no solo le permitió al Pincharrata llegar a la estrella 19 de su historia y así igualar a Vélez en la tabla histórica del fútbol argentino, sino que también lo clasificó a tres finales para la temporada 2026, por lo que puede ganar más títulos el año que viene.

La primera de estas finales es la Supercopa Argentina. En este certamen, que tendrá fecha y estadio a confirmar, se enfrentará ante Independiente Rivadavia de Mendoza, debido a que se consagró campeón de la Copa Argentina al vencer en la final a Argentinos Juniors.

En segunda instancia disputará la Supercopa Internacional. Para este certamen, en el que la edición 2025 perdió ante Vélez, se enfrentará contra Rosario Central, equipo que ganó la Liga de este año al quedar puntero en la tabla anual.

Finalmente, Estudiantes tendrá la posibilidad de disputar la Recopa de Campeones, que será un triangular entre el ganador de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), el de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional. Cabe destacar que en caso de que alguno de los campeones ya esté clasificado, irá el subcampeón.

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025

Talleres – Supercopa Internacional 2023

Platense – Torneo Apertura

Vélez – Supercopa Argentina

Vélez – Supercopa Internacional 2024

Independiente Rivadavia – Copa Argentina

Rosario Central – Campeón de Liga (tabla anual)

Estudiantes – Torneo Clausura

Estudiantes – Trofeo de Campeones

