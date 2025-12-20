Es tendencia:
Platense vs. Estudiantes EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por el Trofeo de Campeones: Horario y posibles formaciones

El Pincha y el Calamar se enfrentan por el último partido de la temporada del fútbol argentina, que a su vez otorga la octava estrella del año.

La posible formación de Platense

Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini.

Por Bruno Carbajo

Platense y Estudiantes chocan en el Trofeo de Campeones.
Platense y Estudiantes chocan en el Trofeo de Campeones.

El fútbol argentino se prepara para bajar el telón en 2025. Platense y Estudiantes se enfrentan por el Trofeo de Campeones, este sábado desde las 18, en el Estadio Único de San Nicolás. El Calamar consiguió su boleto por consagrarse en el Torneo Apertura, mientras que el Pincha por hacer lo propio en el Clausura. El árbitro designado es Leandro Rey Hilfer, mientras que la televisación está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

