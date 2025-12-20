Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

En el Estadio Único de San Nicolás, por el Trofeo de Campeones, tras comenzar perdiendo por el gol de Franco Zapiola, gracias al doblete de Lucas Alario, Estudiantes se lo dio vuelta a Platense y se quedó con este certamen por segundo año consecutivo.

Con esta consagración el equipo comandado por Eduardo Domínguez sumó un nuevo título en su palmarés y escaló posiciones en la tabla histórica de campeonatos, ya que llegó a dos contando tanto la era profesional, así como también el amateurismo.

Gracias a este título, el Pincharrata igualó a Vélez en la séptima posición de la tabla histórica, debido a que llegó a la estrella 19 de su historia, teniendo en cuenta los títulos a nivel local, así como también a nivel internacional.

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025

Talleres – Supercopa Internacional 2023

Platense – Torneo Apertura

Vélez – Supercopa Argentina

Vélez – Supercopa Internacional 2024

Independiente Rivadavia – Copa Argentina

Rosario Central – Campeón de Liga (tabla anual)

Estudiantes – Torneo Clausura

Estudiantes – Trofeo de Campeones

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

# EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP. LOC. COP. INT. 1 Boca Juniors 74 14 60 35 39 17 22 2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18 3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20 4 Racing Club 41 21 20 18 23 15 8 5 Alumni (con E.H.S) 22 22 0 10 12 8 4 6 San Lorenzo 22 5 17 15 7 2 5 7 Vélez Sarsfield 19 0 19 11 8 3 5 8 Estudiantes de La Plata 19 1 17 7 12 5 6 9 Huracán 13 7 6 5 8 8 0 10 Rosario Central 13 5 8 5 8 7 1 11 Newell’s Old Boys 9 2 7 6 3 3 0 12 Lanús 7 0 7 2 5 3 2 13 Belgrano Athletic 6 6 0 3 3 1 2 14 Arsenal 5 0 5 1 4 2 2 15 Argentinos Juniors 5 0 5 3 2 0 2 16 Quilmes 3 2 1 2 1 1 0 17 Banfield 2 1 1 1 1 1 0 18 Ferro Carril Oeste 2 0 2 2 0 0 0 19 Gimnasia y Esgrima de La Plata 2 1 1 1 1 1 0 20 Sportivo Barracas 2 2 0 1 1 1 0 21 Defensa y Justicia 2 0 2 0 2 0 2 22 Talleres

(Córdoba) 2 0 2 0 2 1 1 23 Platense 1 0 1 1 0 0 0 24 Central Córdoba (Rosario) 1 0 1 0 1 1 0 25 Chacarita 1 0 1 1 0 0 0 26 Estudiantes (BA) 1 1 0 0 1 1 0 27 Nueva Chicago 1 1 0 0 1 1 0 28 San Martín (Tucumán) 1 0 1 0 1 1 0 29 Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0 30 Atlanta 1 0 1 0 1 1 0 31 Tiro Federal (Rosario) 1 1 0 0 1 1 0 32 Tigre 1 0 1 0 1 1 0 33 Colón 1 0 1 0 1 1 0 34 Patronato 1 0 1 0 1 1 0 35 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 0 36 Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 0 1 0 1 1 0 37 Independiente Rivadavia 1 0 1 0 1 1 0