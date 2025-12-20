Es tendencia:
Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

El Pincha venció 2 a 1 al Calamar y sumó un nuevo título en su palmarés.

Por Marco D'arcangelo

Alario festeja su segundo gol ante Platense.
© Prensa LPFAlario festeja su segundo gol ante Platense.

En el Estadio Único de San Nicolás, por el Trofeo de Campeones, tras comenzar perdiendo por el gol de Franco Zapiola, gracias al doblete de Lucas Alario, Estudiantes se lo dio vuelta a Platense y se quedó con este certamen por segundo año consecutivo.

Con esta consagración el equipo comandado por Eduardo Domínguez sumó un nuevo título en su palmarés y escaló posiciones en la tabla histórica de campeonatos, ya que llegó a dos contando tanto la era profesional, así como también el amateurismo. 

Gracias a este título, el Pincharrata igualó a Vélez en la séptima posición de la tabla histórica, debido a que llegó a la estrella 19 de su historia, teniendo en cuenta los títulos a nivel local, así como también a nivel internacional.

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025

  • Talleres – Supercopa Internacional 2023
  • Platense – Torneo Apertura
  • Vélez – Supercopa Argentina
  • Vélez – Supercopa Internacional 2024
  • Independiente Rivadavia – Copa Argentina
  • Rosario Central – Campeón de Liga (tabla anual)
  • Estudiantes – Torneo Clausura
  • Estudiantes – Trofeo de Campeones

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1911771256
9Huracán13765880
10Rosario Central13585871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús7072532
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres
(Córdoba)		2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
37Independiente Rivadavia1010110
