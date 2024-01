El 31 de diciembre, tras no llegar a un acuerdo para la extensión de su vínculo, Lautaro Giannetti dejó de ser futbolista de Vélez, club en el que hizo su estreno como futbolista profesional y en el que permaneció por más de una década, viviendo años de gloria y frustración, llegando a ser incluso el capitán del equipo.

En varios mercados anteriores, Boca había estado muy cerca de incorporar al defensor y en esta ocasión, cuando se sabe que está buscando reforzarse en esa posición para el armado del plantel que comanda Diego Martínez, podría haberlo hecho sin costo. Sin embargo, el futuro del jugador de 30 años parece estar en la Serie A de Italia.

El periodista César Luis Merlo avanzó que el ya exjugador de Vélez tiene muy avanzadas las negociaciones para ser refuerzo de mitad de temporada para el Udinese y dar así el salto a Europa, una cuenta pendiente en su carrera profesional. El club italiano no está teniendo un buen andar en la Serie A y se encuentra a tan solo tres puntos de los puestos de descenso.

De concretarse finalmente su llegada a La Cebra, compartirá plantel con otros futbolistas argentinos como Nehuén Pérez, defensor surgido de Argentinos Juniors que es propiedad del Atlético Madrid; y Martín Payero, ex Banfield y Boca que en septiembre firmó por cuatro años con el club tras desvincularse del Middlesbrough.

El intento frustrado de Boca

Lautaro Giannetti era el defensor elegido por la directiva del Xeneize para reforzarse a mediados de año de cara al tramo final de la Copa Libertadores. Las negociaciones avanzaron, pero el jugador decidió quedarse en Vélez para ponerle el pecho a un momento delicado, pues terminó salvándose del descenso en la última fecha de la Copa de la Liga, y cumpliendo con su contrato hasta el último día.

La finalización de ese vínculo planteó un escenario propicio para que desde Boca volvieran a la carga, pero al defensor le surgió una posibilidad de arribar al fútbol europeo que no tiene intenciones de desaprovechar, mientras que en el Xeneize parecen haber cambiado el punto de mira y ultiman los detalles para presentar a Cristian lema como refuerzo en esa línea.

Giannetti dejó un emotivo mensaje de despedida para Vélez

Una vez finalizado el último día de contrato con el club, Lautaro Giannetti dejó un emotivo mensaje para despedirse de Vélez. “Hoy toca despedirme del club que me dio la oportunidad de jugar en Primera, que me formó como futbolista pero más aún como persona, enseñándome muchos valores. Me hubiese gustado irme de otra manera, pero a veces las cosas en el fútbol no son como uno desea.

Me voy con la tranquilidad de haber dado todo por Velez, hasta el ultimo día que me tocó vestir esta hermosa camiseta”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Quiero agradecer a todo el personal del club: médicos, kinesiólogos, utileros, seguridad, staff, cocina y mantenimiento, entrenadores y compañeros que he tenido en estos años. Gracias a cada hincha Fortinero por el apoyo en cada momento, en los buenos, pero sobre todo en los malos“.