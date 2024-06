Lo de Larcamón y Vaccari parece una joda: ¿cómo le van a decir que no a Independiente?

La novela sobre el próximo DT de Independiente es desopilante. Carlos Tevez se marchó en pleno campeonato de la Liga Profesional y hasta el día de hoy no consiguieron un reemplazante en medio de un insólito desfile de nombres.

Jorge Burruchaga, gloria del fútbol argentino, dijo que quiere volver al Rojo y ellos terminan llamando a Nicolás Larcamón, un ignoto total que no dirigió nunca en el país y que tampoco tiene experiencia como jugador.

Para colmo, Larcamón les dice que no por “problemas personales”. ¿Sabes lo que le diría Bilardo?: “¡¿Quién so’ vo’?! ¡¿Quién so’ vo’ Larcamón para decirle que no a Independiente?!”.

Rubén Darío Insúa es otro de los que quiere volver: crack total y campeón como jugador, pero eligen ir por Julio Vaccari. El ex DT de Defensa y Justicia les dice: “Pará, bancame que me voy a Bariloche de vacaciones con mi familia”. ¿No tenes pasión, Vaccari? ¿Por qué no aprendes de Carlitos Tevez? 50 palos tiene en el banco, pero se tiró de cabeza porque ama el fútbol y quiere gloria.

No todo es un buen contrato en México. ¿Sabes lo que es dirigir en el Libertadores de América al Rey de Copas? Todo parece una joda. Si esta es la nueva camada de entrenadores, a mí dame a la vieja guardia: Burruchaga, Insúa, Tocalli…

Ahora, esto va para los jugadores de Independiente. Si decían que bancaban al DT, ¿por qué no lo defendieron adentro la cancha? Quizás Carlitos Tevez se hubiera quedado.