Durante la etapa de Marcelo Bielsa como entrenador de Leeds, uno de sus colaboradores más cercanos saltó a la fama. Se trata de Diego Flores, su traductor, quien lo acompañó en cada entrevista y conferencia de prensa que debía dar en Inglaterra. Hoy se desempeña como técnico de San Martín de Tucumán en la Primera Nacional y fue noticia por un fuerte conflicto con un futbolista.

Flores, quien tras trabajar con Bielsa en Leeds volvió a Argentina para ser entrenador de Godoy Cruz, asumió en el Santo tucumano a comienzos de este 2024 en busca del ascenso a Primera División. Transcurridas 15 fechas, San Martín está segundo en la zona A, a un punto del líder, su homónimo de San Juan.

Por lo tanto, el trabajo del ‘traductor’, como es conocido en el mundo del fútbol, está siendo provechoso para el club tucumano. Pero, en las últimas horas, hubo Flores se ha visto envuelto en un conflicto con un futbolista. Se trata de Iván Zafarana, quien integra el plantel de San Martín de Tucumán.

Iván Zafarana vs. Diego Flores: así inició el conflicto

Iván Zafarana, defensor central de 29 años, está en San Martín de Tucumán desde mitad de 2023, luego de una buena campaña con Estudiantes de Buenos Aires. Ahora, vive un mal momento, ya que no es tenido en cuenta por Diego Flores. Y, en una reciente entrevista con La Gaceta de Tucumán, tuvo fuertes críticas.

Iván Zafarana y Diego Flores (San Martín de Tucumán oficial – Getty Images).

“Me tuvo tres partidos de suplente y uno con San Miguel. Jugué un mal partido, pero no se justifica lo que hizo conmigo. En la semana le fui a preguntar qué hice para pasar de ser titular a no estar ni convocado y la respuesta fue bastante soberbia. De un tipo que te mira por encima del hombro“, dijo. Luego de esto, Flores decidió apartarlo.

“‘Te voy a apartar. Te voy a dejar que recapacites por lo que has hecho’. Esa fue la respuesta que recibí y por eso cruzamos palabras, la respuesta no fue la que esperaba. Prefería que me diga porque no me ponía, pero es lo que hizo“, explicó.

Zafarana aseguró que sufrió un “destrato total” y que, además de haber sido apartado, no tiene más contacto con Flores y reveló cómo es su situación. “En vez de estar preocupado por el partido que los chicos van a jugar el miércoles, mandó a decir que yo no entrene con los chicos de la Liga. No me parece de buena persona, ni de buena gente“, contó.

“Bielsa hay uno solo y este señor lo único que hacía era traducir lo que hablaba”

A partir de su situación, el futbolista de San Martín también cuestionó la metodología y cómo actúa como entrenador Diego Flores. “Tiene de sirvientes a los ayudantes. Los manda buscar las pelotas, mientras se queda sentado. Esas son cosas que nosotros vemos todos los días en el complejo“, dijo. “No lo quieren ni los empleados del club, ni los jugadores“, añadió.

Y siguió con las críticas: “Vos podes ser jefe, pero no de esa manera. Tenes que tratar de liderar y más en un equipo de fútbol. Vos no podes mandar a todos y quedarte tomando un café. (Marcelo) Bielsa hay uno solo y este señor lo único que hacía era traducir lo que hablaba. Si piensa que así va a mejorar en lo deportivo, pienso que no es el camino“.

La referencia a Bielsa tiene que ver con su trabajo como colaborador en Leeds y su función de traductor en las ruedas de prensa. San Martín de Tucumán es su segunda experiencia como entrenador luego de que en Godoy Cruz ganó ciertos elogios, pero tuvo que irse por los malos resultados tras dos ciclos en el club.