Marco Ruben volvió a Rosario Central para jugar con Di María: “Nunca me fui”

Rosario Central hizo oficial este sábado el regreso de Marco Ruben, goleador histórico del club que disputó su último partido oficial en 2024 y que con 39 años aceptó el desafío de salir del retiro para compartir cancha con Ángel Di María. “No es una vuelta, nunca me fui”, expresó el delantero en el cierre de su video de presentación.

Será la segunda vez en que el futbolista que también defendió la camiseta de River y Villarreal, entre otros clubes, sale del retiro. En diciembre de 2024 se había despedido en El Gigante de Arroyito en el cierre de la temporada ante Belgrano. Pero ya lo había hecho también en mayo de 2022, dos años y medio antes.

Con la reincorporación de Marco Ruben, Rosario Central comienza a cubrirse las espaldas por la salida futura de Alejo Véliz, quien fue vendido por Tottenham al Bahía de Brasil y dejaría el club a mediados de año.

Veinte años después, Marco Ruben y Ángel Di María volverán a disputar juntos la Copa Libertadores con El Canalla. Aquella edición no dejó un buen recuerdo, porque Rosario Central finalizó en la última posición de un grupo que compartió con Atlético Nacional, Palmeiras y Cerro Porteño, sumando apenas 5 puntos.

El delantero de 39 años comenzó a entrenarse junto a sus compañeros en Arroyo Seco esta misma mañana de su presentación oficial como refuerzo para el plantel que conduce Jorge Almirón, que ayer cayó en condición de local 1-0 ante Talleres por la sexta fecha del Apertura 2026.

Los números de Marco Ruben en Rosario Central

El delantero que se revinculó con un contrato hasta diciembre de este año lleva disputados un total de 282 partidos oficiales con el Canalla en los que marcó 106 goles, convirtiéndose en el máximo artillero histórico en el profesionalismo. Además, registra 13 asistencias.

