La emoción del alcanzapelotas de Rosario Central que abrazó Ángel Di María tras su gol ante Barracas Central: “Piel de gallina”

En el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central se hizo fuerte en condición de local y le ganó 2 a 0 a Barracas Central gracias a los goles de Enzo Copetti y Ángel Di María. De esta manera, el equipo de Almirón trepó al cuarto puesto de la zona.

En el festejo de gol de Di María, que decretó el 2 a 0 final luego de una sutileza ante la salida del arquero Miño, se dio una situación particular, ya que el Fideo no fue a abrazar a sus compañeros, sino que se acercó a Joaquín Viola, un alcanzapelotas que se encontraba allí.

Minutos después del encuentro, el juvenil de las divisiones inferiores del Canalla habló con ESPN, en donde se mostró emocionado por el momento que vivió. Además, le agradeció al futbolista de su equipo por el gesto y reveló que lo primero que hizo fue mandarle un audio a su familia para contarles la situación.

“Una emoción, no te lo puedo creer. Aparte vino y me abrazó. Nosotros no tenemos permitido ir y abrazar a los jugadores, pero yo lo estaba festejando y que venga y me abrace, no lo puedo creer”, inició respecto a cómo vivió el momento del festejo con Di María.

“No lo puedo creer, te juro que se me pone la piel de gallina. Verlo acá, campeón del mundo, jugando acá, metiendo huevos, mete goles casi todos los partidos. Un animal, una bestia. Fue un golazo”, agregó, destacando al futbolista que lleva tres goles en el certamen.

Y cerró: “Es mi ídolo, que venga y te abrace en su gol, es una sensación única. Lo llamé a mi viejo que está allá en platea del río y apenas vino dije tengo que pensar en mi viejo, en mi familia y todo. Le dije que no lo podía creer, que vino y me abrazó Di María y que vinieron los jugadores. Estoy muy contento”.

El posteo de Di María tras la victoria ante Barracas Central

En su cuenta de Instagram, el Fideo publicó un posteo para celebrar una nueva victoria de su equipo. “Linda victoria Centralito. De Rosario y de Central”, tiró, junto a una serie de fotos suyas, en la que se incluye el festejo de gol con el alcanzapelotas Viola.

