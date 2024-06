En el último partido del semestre previo al receso por la Copa América, y por la fecha 5 de la Liga Profesional, en el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibió a River. Y en lo que prometía ser un partidazo, al menos en la primera mitad, no cumplió con lo esperado.

Hubo muchísimas imprecisiones y muy pocas jugadas de peligro. Pero cerca del final del primer tiempo, se dio una desafortunada jugada entre Jonathan Goitía y Nacho Fernández, que terminó sin sanción para el futbolista del Malevo. Y eso lo hizo estallar a Martín Demichelis en contra del árbitro Hernán Mastrángelo y sus colegas.

El defensor de Deportivo Riestra fue con la pierna muy arriba para tratar de ganar la disputa del balón, pero el mediocampista riverplatense ganó la posesión al llegar antes. Y al imponerse en la jugada, terminó recibiendo un fuertísimo planchazo en la rodilla, donde el colegiado sancionó infracción en favor del equipo local.

“No puede ser que no se ayuden entre ustedes, cómo puede ser que no se ayuden entre ustedes, fue clarísimo”, fue lo que le marcó el entrenador del Millonario al cuarto árbitro, Jorge Rossi, quien estaba observando la jugada de frente y no advirtió a Mastrángelo ni a los líneas de lo que había ocurrido.

El próximo partido de Deportivo Riestra

Luego del receso por la Copa América, por la fecha 6 de la Liga Profesional, a Deportivo Riestra le tocará viajar hasta la provincia de Córdoba para visitar a Belgrano. Aún no hay día ni horario confirmado para el encuentro.

El próximo partido de River

Una vez que se reanude la Liga Profesional, por la fecha 6, a River le tocará recibir a Lanús en el estadio Antonio V. Liberti. Aún no hay día ni horario confirmado para el encuentro.