El nivel de Gastón Martirena fue de menor a mayor. Después de ser muy criticado por los hinchas, levantó su rendimiento y fue de los puntos más altos de Racing en la obtención de la Copa Sudamericana. Y a raíz de ello, Diego Milito comenzó a recibir ofertas desde el exterior para desprenderse del uruguayo.

Con tan solo 24 años, el ex Liverpool Fútbol Club llamó la atención de los directivos de Krasnodar, quienes lo habían buscado a mitad de año. Y ahora volvieron a la carga por él. Sin embargo, la oferta de 5 millones de dólares no le movió un pelo a los nuevos directivos de Racing. Pero no fue la única propuesta formal que surgió.

A lo largo de las últimas horas, Zenit apareció dispuesto a negociar con la Academia y le presentó una suma total de 9 millones de dólares para sacarlo del club de Avellaneda. Pero a la hora de desglosar la propuesta formal, habría un monto fijo por 7 millones de la moneda estadounidense, y otros 2 millones en variables. Como si fuese poco, dejarían el porcentaje de una futura venta.

En estos momentos, Milito junto a Sebastián Saja, el nuevo Director Deportivo de Racing, se encuentran analizando la situación, ya que en el caso de vender al oriundo de Montevideo tendrán que salir al mercado en búsqueda de un reemplazante por el jugador que abrió la cuenta en la final de la Copa Sudamericana con un golazo.

Gastón Martirena podría irse de Racing a Zenit.

Racing tiene apuntado al posible reemplazante de Gastón Martirena

En el caso de que los dirigentes de Racing terminen aceptando la propuesta de Zenit por Gastón Martirena, definieron a quién irán a buscar para reemplazarlo: Leonardo Godoy.

Publicidad

Publicidad

El lateral derecho que descendió con Athletico Paranaense está buscando un nuevo rumbo en su carrera para relanzarse, y así como lo siguen desde la Academia, al ex Talleres y Estudiantes de La Plata también lo quieren desde Rosario Central.

Flamengo también está atento a Gastón Martirena

Hace algunas semanas, BOLAVIP confirmó el interés de Flamengo por Gastón Martirena, a quien desean incorporar en el caso de que Wesley arme las valijas y emigre del elenco carioca comandado por Filipe Luis.

ver también Los defensores de Boca y River que Racing busca para 2025