Se supo: el motivo por el que Miguel Borja terminó rechazando a Boca para jugar en Cruz Azul

Después de que Marcelo Gallardo le comunicara que no seguiría siendo tenido en cuenta en River, el futuro de Miguel Borja tomó un rumbo completamente impensado: estuvo muy cerca de jugar en Boca. Pero finalmente llegó a un acuerdo con Cruz Azul, equipo de México al que llegará a partir de enero próximo.

El delantero colombiano deseaba jugar con el Xeneize, algo que también dejó en claro antes de ponerse la camiseta riverplatense, pero hubo un detalle muy particular que le impidió terminar defendiendo los colores azul y oro: lo contractual.

Según notificó Olé, Borja solicitó un salario más elevado del que percibía en River, por lo que desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme se negaron y así terminó acordando con la Máquina Cementera.

Cabe destacar que el dinero que pretendía el ex Palmeiras y Gremio equivalía a superar las cifras que, actualmente, perciben Leandro Paredes y Edinson Cavani, quienes son los futbolistas con el mayor salario de todo el plantel boquense. “No es lógico lo que pidió, está claro que quisieron usar a Boca para ir a otro país”, exclamaron desde La Ribera al medio citado.

Miguel Borja. (Getty Images)

¿Cómo tomaron en Cruz Azul su llegada?

El pasado viernes se comenzó a hablar en México de la llegada de Miguel Ángel Borja para reforzar la ofensiva del equipo. Los hinchas, que no están para nada contentos en líneas generales con el rendimiento del equipo ni con Larcamón, su entrenador, fueron lapidarios en las redes sociales con el fichaje del Colibrí.

A través de las redes sociales, los hinchas de la Máquina Cementera cuestionaron la llegada de Borja, lo acusan de no estar a la altura del club, también de ser un ex jugador y de estar acabado. Además, en reiteradas oportunidades, destacaron su pésimo año en River.

Los hinchas de Cruz Azul vs. Borja

