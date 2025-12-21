Es tendencia:
Se supo: el motivo por el que Miguel Borja terminó rechazando a Boca para jugar en Cruz Azul

Boca estuvo cerca de concretar el arribo del colombiano, a quien también buscó en 2021. Pero hubo un detalle que truncó todo.

Por Julián Mazzara

Miguel Borja será futbolista de la Máquina Cementera.
Miguel Borja será futbolista de la Máquina Cementera.

Después de que Marcelo Gallardo le comunicara que no seguiría siendo tenido en cuenta en River, el futuro de Miguel Borja tomó un rumbo completamente impensado: estuvo muy cerca de jugar en Boca. Pero finalmente llegó a un acuerdo con Cruz Azul, equipo de México al que llegará a partir de enero próximo.

El delantero colombiano deseaba jugar con el Xeneize, algo que también dejó en claro antes de ponerse la camiseta riverplatense, pero hubo un detalle muy particular que le impidió terminar defendiendo los colores azul y oro: lo contractual.

Según notificó Olé, Borja solicitó un salario más elevado del que percibía en River, por lo que desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme se negaron y así terminó acordando con la Máquina Cementera.

Cabe destacar que el dinero que pretendía el ex Palmeiras y Gremio equivalía a superar las cifras que, actualmente, perciben Leandro Paredes y Edinson Cavani, quienes son los futbolistas con el mayor salario de todo el plantel boquense. “No es lógico lo que pidió, está claro que quisieron usar a Boca para ir a otro país”, exclamaron desde La Ribera al medio citado.

Miguel Borja. (Getty Images)

Miguel Borja. (Getty Images)

¿Cómo tomaron en Cruz Azul su llegada?

El pasado viernes se comenzó a hablar en México de la llegada de Miguel Ángel Borja para reforzar la ofensiva del equipo. Los hinchas, que no están para nada contentos en líneas generales con el rendimiento del equipo ni con Larcamón, su entrenador, fueron lapidarios en las redes sociales con el fichaje del Colibrí.

A través de las redes sociales, los hinchas de la Máquina Cementera cuestionaron la llegada de Borja, lo acusan de no estar a la altura del club, también de ser un ex jugador y de estar acabado. Además, en reiteradas oportunidades, destacaron su pésimo año en River.

Los hinchas de Cruz Azul vs. Borja

DATOS CLAVES

  • Miguel Borja acordó su llegada a Cruz Azul de México a partir de enero.
  • Boca rechazó a Borja por pedir un salario superior a Paredes y Cavani.
  • Marcelo Gallardo le comunicó que no será tenido en cuenta en River.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

