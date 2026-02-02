Es tendencia:
Nicolás Barros Schelotto hizo otro golazo para Gimnasia: ahora a Aldosivi de tiro libre

A una semana de su gol olímpico, el hijo de Guillermo marcó de nuevo, pero de tiro libre. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

El golazo de tiro libre de Nico Barros Schelotto
Gimnasia y Aldosivi abrieron la jornada de lunes enfrentándose en el Bosque por el Torneo Apertura 2026. Una vez más, el equipo de Fernando Zaniratto logró ponerse en ventaja y el responsable volvió a ser Nicolás Barros Schelotto, que anotó otro golazo.

El dueño de casa se adelantó en el marcador a los 14 minutos del primer tiempo. En esta oportunidad, la obra del hijo de Guillermo fue de tiro libre, en el mismo arco en el que metió el gol olímpico un par de días atrás enfrentando a la Academia.

Sin ángulo, cerca de la línea de fondo, Nicolás sacó un zurdazo muy preciso y colocó la pelota en el ángulo superior derecho de Axel Werner, que no reaccionó. De esta manera, Barros Schelotto alcanzó su segundo gol en el Apertura y en su carrera como profesional.

Curiosamente, la anotación del 10 llegó días después de una desafiante frase de su padre. “¿Sabés lo que hace la gente el lunes con el diario del domingo?”, había preguntado el actual entrenador de Vélez Sarsfield. Ahora, su hijo vuelve a ser noticia.

Locura en las redes por Nico Barros Schelotto: ¡lo piden para Boca!

El golazo de Nicolás Barros Schelotto no pasó desapercibido en las redes sociales, sobre todo entre los hinchas de Boca. Teniendo en cuenta la idolatría de su padre, los fanáticos del Xeneize comenzaron a pedir que el hijo del Mellizo sea refuerzo en el corto plazo.

“Cómprenlo ya”, “es un monstuo en las pelotas paradas”, “tiene que jugar en Boca mañana”, fueron algunas de las reacciones de los simpatizantes del equipo de la Ribera en X.

DATOS CLAVE

  • Nicolás Barros Schelotto anotó de tiro libre a los 14 minutos del primer tiempo.
  • El futbolista alcanzó su segundo gol profesional en el Torneo Apertura 2026.
  • Hinchas de Boca Juniors solicitaron en redes sociales el fichaje del hijo de Guillermo.
joaquín alis
Joaquín Alis

