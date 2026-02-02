Ni Boca ni River: James Rodríguez fue ofrecido a un equipo del fútbol argentino para jugar la Copa Libertadores

A falta de pocos meses para el Mundial 2026, James Rodríguez se encuentra sin equipo y evalúa opciones para la continuidad de su carrera. Buscando rodaje para poder mostrar su mejor versión en la Selección Colombia, el ex Real Madrid fue ofrecido a Estudiantes de La Plata.

El Pincha, vigente campeón del fútbol argentino y uno de los siete que disputará la Copa Libertadores, tiene la posibilidad de incorporar a la estrella con pasado en Banfield. De esta manera, el futbolista de 34 años podría recalar en el conjunto de Eduardo Domínguez.

Actualmente, el jugador se entrena en soledad buscando mantenerse en plenitud física, a la espera de una resolución sobre su futuro. Néstor Lorenzo, entrenador del combinado cafetero, está atento al próximo movimiento de James que será clave para que llegue bien a la Copa del Mundo.

Cabe recordar que Estudiantes tiene la posibilidad de sumar refuerzos gracias a la renovación del préstamo de Emanuel Dall’Aglio en Cerrito de Uruguay. Es por eso que el club que preside Juan Sebastián Verón puede incorporar pese a que el mercado de pases en Argentina ya está cerrado.

James Rodríguez estuvo en la órbita de Boca y River

Antes de llegar al León, James Rodríguez fue vinculado tanto con Boca como con River. Sucedió a mediados de 2024, luego de su salida de San Pablo y de su gran actuación en la Copa América 2024, donde la Selección Colombia llegó a la final y cayó ante Argentina.

Mauricio Serna, por aquel entonces integrante del Consejo de Fútbol, había expresado: “¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez?“. Sin embargo, fue el propio enganche quien expresó: “No hablé con Boca ni con Riquelme. Volver a Argentina todavía no está en mi proyecto“.

Publicidad

Publicidad

Esa declaración también lo descartó de River, con quien también se lo había vinculado en ese mismo mercado de pases. Fue justo cuando Marcelo Gallardo retornó a la institución. De hecho, el propio Muñeco tuvo que aclarar que no había tenido ningún contacto con el club de Núñez en una conferencia de prensa.

DATOS CLAVE

James Rodríguez fue ofrecido a Estudiantes de La Plata para el próximo mercado.

fue ofrecido a para el próximo mercado. El club argentino puede fichar por la renovación de Emanuel Dall’Aglio en Uruguay.

en Uruguay. James tiene 34 años y busca equipo para disputar el Mundial 2026.

ver también El mensaje de Santiago Ascacibar a los hinchas de Estudiantes tras su debut en Boca