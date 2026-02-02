“Bursitis infecciosa”: la extraña lesión que sufre Nacho Fernández en Gimnasia

Durante la tarde del lunes, Gimnasia enfrentará a Aldosivi en la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 sin Nacho Fernández. El refuerzo, uno de los más fuertes para el Lobo en este mercado de pases, no será de la partida en el Juan Carmelo Zerillo por un particular y atípico motivo.

Horas antes del pitazo inicial, el club de La Plata publicó un parte médico explicando que el 8 sufre una “bursitis infecciosa de codo derecho con síndrome de repercusión general“. Esto dejó al zurdo completamente afuera del compromiso ante el Tiburón de Mar del Plata.

Se trata de una infección bacteriana la punta del codo, lo que provocó una fuerte inflamación en la zona. La gravedad radica en que la infección pasó al resto del cuerpo causándole fiebre y malestar general, por lo que requiere antibióticos y no solo hielo o reposo.

Por esta razón, Fernández no pudo entrenarse en los últimos días. Es por eso que el futbolista de 36 años se ausentará esta tarde. En su lugar, aparecerá Lucas “Pata” Castro, que había sido titular en el debut ante Racing con victoria 2 a 1 para los de Fernando Zaniratto.

La formación de Gimnasia

De no haber sorpresas de último momento, el Lobo formará con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Lucas Castro, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

Además, también forman parte de la lista de convocados Julián Kadijevic, Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Gonzalo Errecalde, Alejo Gelsomino, Diego Mastrángelo, Ignacio Miramón, Pablo Aguiar, Juan José Pérez, Maximiliano Zalazar, Agustín Auzmendi y Cayetano Bolzán.

