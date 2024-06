El Cabezón dio su opinión acerca del semestre que está atravesando el equipo de Diego Martínez y no tuvo filtros.

El mismo día que se desarrolló el sorteo CONMEBOL de la fase final de la Copa Libertadores y Sudamericana, en el estudio de ESPN F90 también se habló de la actuación de Boca en cancha de Platense tras perder por 1-0 en el Torneo de la Liga Profesional.

En medio del análisis del panel, tomando en cuenta lo que se le viene al Xeneize tras el sorteo de la Sudamericana, Oscar Ruggeri irrumpió y jugó fuerte dando su opinión sobre el presente del equipo de Diego Martínez y los resultados que no se dieron.

“Este es un semestre de terror para Boca: no juega la Copa Libertadores, está viendo si entra en el cuadro de la Copa Sudamericana… Cualquier equipo que se le planta más o menos bien, le gana. Para un equipo como este… es de terror. No sé por qué no lo quieren decir”.

Luego, hubo una referencia hacia Juan Román Riquelme cuando el ‘Mono’ Navarro Montoya pidió paciencia con el ciclo de Diego Martínez. “El presidente de Boca lo dijo 10 mil veces: los buenos tienen que ganar la Copa Libertadores. Dejate de joder, Mono. Jugaste en Boca”.

Cómo termina Boca el primer semestre del año

Diego Martínez debutó como entrenador de Boca a principios de 2024 y aún no pudo levantar su primer trofeo como DT del Xeneize. En el medio pasó una Copa de la Liga que generó grandes ilusiones, sobre todo después de eliminar a River en Córdoba en cuartos de final. Sin embargo, con las desatenciones que caracterizaron el semestre azul y oro, Boca se quedó afuera contra Estudiantes por errores puntuales y no solo futbolísticos.

El camino en la Copa Sudamericana también levantó la vara: el club de La Ribera comenzó flojo, empatando contra Nacional Potosí y no pudiendo vencer a Fortaleza tanto en Brasil como en la Bombonera, pero le alcanzó con poco para clasificar como segundo del grupo y avanzar a 16avos de final. Ahora, la ilusión se vuelca al segundo semestre.