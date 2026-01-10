Es tendencia:
Pasó por dos grandes del fútbol argentino, fue campeón en Lanús y ahora administra propiedades en Miami tras anunciar su retiro

A sus 39 años, el nacido en Ciudad Evita, colgó los guantes y botines para dedicarse al turismo, tanto en Bahía Blanca como en Miami.

Por Julián Mazzara

Matías Ibáñez junto a José Sand.
Matías Ibáñez junto a José Sand.

Los futbolistas, en su mayoría, cuando deciden ponerle fin a sus respectivas carreras profesionales, eligen seguir ligados a la actividad a través de la dirección técnica, la representación o comienzan a trabajar como dirigentes. Algunos, por elección propia, terminan en el anonimato, mientras que otros se desempeñan en rubros ajenos al mundo de la pelota.

Matías Ibáñez, que se inició en Olimpo de Bahía Blanca, y luego pasó por San Lorenzo, SD Eibar, Lanús (allí logró sus únicos dos títulos), Temperley, Patronato, Racing, Colón y Unión La Calera, quiere aprovechar el tiempo junto a su familia y empezó a disfrutar de otro rol en su vida.

Luego de colgar los guantes y los botines, el ahora ex arquero incursionó en el turismo: estudió administración de empresas e inglés para ampliar el espectro de ventas y profesionalizar su actividad fuera del fútbol, ya que ahora vende paquetes de viajes y hospedajes en Miami, Estados Unidos.

“Uno tiene que prepararse y saber que el fútbol se termina. Hablé con psicólogos y llegué a la conclusión de que la adrenalina que sentía antes de los partidos no la voy a encontrar en ningún lado. Es una etapa que se termina”, manifestó en una entrevista reciente a La Nación. Pero además de revelar cómo transitó el final de su carrera bajo los tres postes, el oriundo de Ciudad Evita, que debutó en 2007 con la camiseta de Olimpo, dio detalles de cómo fue que cambió su vida.

“Estoy relacionado al turismo desde hace diez años. Mientras jugaba al fútbol alquilaba departamentos en Estados Unidos. En base a los conocimientos que adquirí me abrí la agencia de viajes”, exclamó. Además, completó los cursos de director técnico, asesor deportivo, entrenador de arquero, scouting, coaching y relator deportivo. Pero su vida está lejos del deporte, y sí muy cerca del goce y disfrute.

A sabiendas de que la carrera del futbolista es muy corta y que, de no tener una transferencia multimillonaria a Europa, será muy complejo poder hacer la diferencia económica, ahorró sus salarios y, junto a un grupo de socios, invirtió en propiedades dentro de Estados Unidos para montar un servicio de alquiler diario y semanal en Miami.

Convencido de querer cambiar sus hábitos futbolísticos, destinó sus inversiones financieras para adquirir las viviendas y, además, para poder enriquecer el marketing que llevó a sus dos cuentas comerciales en Instagram a juntar cerca de 40 mil seguidores. Y eso lo llevó a que personalidades como Susana Giménez sepan de sus departamentos.

“A lo largo de los años fui generando confianza en la gente que viajaba y alquilaba. Al ser una persona pública, la gente confía. Algunos me conocen, otros ni saben quién soy, pero me recomiendan. Hoy en día administro cerca de 100 departamentos en Miami y trabajo con otras personas que se encargan allá de hacer el check-in y otras cuestiones que no puedo hacer a la distancia”, resaltó.

Matías Ibáñez y los viajes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

La gente está como loca. Las consultas son muchísimas. En la agencia empezamos a armar paquetes con traslados internos”, recalcó sobre la cantidad de preguntas que recibe a diario por la competencia mundialista que se desarrollará a mitad de año.

Los departamentos se alquilan por 150 dólares por día. Hay también otras opciones donde la estadía cuesta 2500. La oferta es muy variada”, reveló sobre las tarifas que manejan por el momento. Incluso, sostuvo que hay planes más integrales: “Los paquetes están cerca de los 10 mil dólares e incluye la entrada para los primeros tres partidos de la fase de grupos”.

DATOS CLAVES

  • Matías Ibáñez se retiró del fútbol y hoy administra 100 departamentos en Miami.
  • El ex arquero de Lanús se dedica al turismo y venta de viajes.
  • Su negocio tiene 10 años, 40 mil seguidores y atrajo a Susana Giménez.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

