El lamentable estado de un estadio mundialista que recibirá una inversión de 40 millones

El Estadio José María Minella supo ser orgullo de la ciudad de Mar del Plata y albergar seis partidos del Mundial de 1978 que supuso el primer título en la historia de la Selección Argentina, recibiendo equipos de la talla de Italia, Francia, Brasil y España en aquella competencia.

Con el correr del tiempo, fue víctima del abandono. La corrosión y el óxido de sus estructuras metálicas, sumado a la vegetación y la maleza que afloró llegando a romper armazones de cemento, que completa la postal con butacas rotas o arrancadas de su sitio hacen que el reducto luzca mucho más avejentado que sus 47 años de vida.

Dos grandes inundaciones que sufrió la ciudad, en 1992 y en 2002, hicieron también el aporte de la naturaleza al abandono humano relacionado a gestiones municipales que no consideraron que su mantenimiento fuese una prioridad en tiempos en que no había equipos marplatenses coqueteando con jugar en Primera División.

Pero incluso ahora que Aldosivi juega allí como local en la máxima categoría del fútbol argentino, poco ha mejorado a nivel de infraestructura, algo que podría cambiar con la confirmación de parte del municipio de General Pueyrredón de la concesión del estadio a una empresa de capitales brasileños que se bautizó como Minella Stadium SA y prometió una inversión de 40 millones de dólares para su remodelación y renovación.

Según informó la propia compañía a través de un comunicado, las tareas iniciales incluirán la limpieza general del estadio mundialista, el Polideportivo Islas Malvinas y las áreas comunes del complejo. Además, se avanzó en la renovación de los sistemas de distribución de agua corriente y energía eléctrica, junto con trabajos de paisajismo en los espacios verdes.

Por ahora, trascendió que durante 2026 no se realizarían modificaciones de gran escala, debido a que clubes como Aldosivi y Alvarado tienen acordado seguir utilizando la cancha para los partidos en los que les toque hacer de local. Pero el proyecto, que tiene una concesión a 30 años con posibilidad de extensión, incluye inclusola creación de un centro comercial que complementará la oferta del complejo deportivo y cultural.

El intendente de Mar del Plata habló de la conseción

Agustín Neme, intendente de Mar del Plata, confirmó este viernes que era “imposible” mantener el Estadio José María Minella con fondos municipales y por eso valoró la aparición de un privado para hacerse cargo sin que exista, según expresó, ninguna comisión de seguimiento ni de control respecto a lo que allí se realice.

“Las obras comenzaron paulatinamente con la mejora del espacio externo, luminarias y vallado para tener mayor seguridad en el parque de los deportes. Las obras grandes en el Minella tienen que ir de la mano para no entorpecer el fixture de Aldosivi y Alvarado. La empresa va a acordar con los clubes un sistema para comenzar las obras de envergadura”, explicó en diálogo con La Voz del Estadio.

