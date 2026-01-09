Ricardo Centurión le hizo un guiño a River comparándose con un jugador que quiere sumar Gallardo: “Es mi amiguito”

Mientras continúa en la búsqueda de un club que le permita cumplir el deseo de volver a jugar en el fútbol argentino tras su paso por Oriente Petrolero de Bolivia, Ricardo Centurión se refirió a los jugadores que actualmente tienen características similares a las suyas en el ámbito doméstico.

En ese sentido, hizo referencia a un futbolista con el que River coqueteó hasta hace solo un par de días como Sebastián Villa y a otro cuya llegada al Millonario podría destrabarse en las próximas horas como Maher Carrizo, de quien llegó a ser compañero en su paso por Vélez. También a un jugador que por estas horas está resolviendo su continuidad en Boca, como Exequiel Zeballos.

“A los que más similitudes les puedo ver son Sebastián Villa, Zeballos, Maher, que lo tuve de compañero en Vélez. Son verticales y por ahí los que más me identifican. Pero cada ser humano es único. Con total humildad, cuando empiezo a trabajar y a entrenar yo me siento único”, dijo en diálogo con TyC Sports.

Además, dijo estar al tanto de las negociaciones entre River y Vélez para contratar a Carrizo, futbolista del gusto de Marcelo Gallardo: “Todos los días estoy viendo. Ya se había hablado de él en el mercado pasado. Si le toca, será un salto de calidad para él. Vélez es un club grande pero todos sabemos que River tiene mucha más vidriera. Yo le deseo lo mejor porque es mi amiguito y casi siempre hablamos”.

Centurión aseguró que pasar a River será un salto de calidad para Maher Carrizo.

Agradecido a Bolivia

A nivel personal, confiado en que todavía tiene mucho por aportar en el fútbol argentino, Ricardo Centurión dijo estar muy agradecido con Bolivia y Oriente Petrolero no solo por abrirle las puertas sino también por nunca juzgarlo y permitirle recuperar la confianza adentro de una cancha de fútbol.

“A mí la vida me dio muchas cosas lindas y también me sacó otras. Mi cabeza explotó y tomé malas decisiones, pero ya tengo todas las cosas claras. Hay que ser feliz en la vida. Cuando sea el tiempo de los dos, del que me quiera contratar y mío, se cerrará lo mejor. Yo tengo unas ganas de trabajar que me caigo”, se sinceró.

