Tras la salida de Ignacio Malcorra a Independiente, el ex Boca que llegó de Europa para jugar en Rosario Central

Después de presentar a Jorge Almirón como nuevo director técnico, quien llega para reemplazar a Ariel Holan, los dirigentes de Rosario Central comenzaron a moverse de lleno dentro del mercado de pases. Y en las últimas horas no solo sumaron a Vicente Pizarro, quien llegó desde Colo-Colo, sino que también adquirieron a un ex Boca.

Los hinchas del Canalla todavía no pueden digerir que Ignacio Malcorra quedara con el pase en su poder y se marchara hacia Independiente. Pero en el mientras tanto, Gonzalo Belloso apretó el acelerador para sumar a Gastón Ávila, quien llegó procedente desde Ajax, a préstamo por un año.

Es el segundo paso que tiene el defensor de 24 años por el Canalla, quien llega para reforzar la zaga tras la lesión que sufrió Carlos Quintana, quien se fracturó el tobillo en septiembre pasado, y todavía no tiene fecha de regreso a las canchas. Y como los de Almirón tendrán que afrontar la triple competencia, precisan variantes.

Durante su primer paso, donde fue a préstamo desde Boca, el Gato Ávila afrontó un total de 35 encuentros, donde convirtió tres goles y no aportó asistencias. Además, fue amonestado en 9 ocasiones, lo expulsaron en una oportunidad (por doble amarilla) y sumó 2.980 minutos dentro del campo.

Gastón Ávila durante su primer paso por Rosario Central. (Alexandre Schneider/Getty Images)

El mercado de pases de Rosario Central

Altas

Franco Frías (vuelve de Sarmiento)

Mauricio Martínez (vuelve de Unión)

Jeremías Ledesma (préstamo de River)

Gastón Ávila (préstamo de Ajax)

Vicente Pizarro (llega desde Colo-Colo)

Bajas

Ignacio Russo (vendido a Tigre)

Santiago López (volvió a Independiente y se fue a Tigre)

Juan Manuel Elordi (volvió a Racing y se fue a Independiente Rivadavia)

Luciano Ferreyra (volvió de Central Norte y se fue a préstamo a San Martín de Tucumán)

Ignacio Malcorra (libre a Independiente)

Alan Rodríguez (préstamo a Olimpia)

