Tras la salida de Ignacio Malcorra a Independiente, el ex Boca que llegó de Europa para jugar en Rosario Central

El defensor de 24 años se transformó en la quinta incorporación del Canalla, que dejó libre a Ignacio Malcorra.

Por Julián Mazzara

Gastón Ávila, defensor argentinoque vuelve a Rosario Central.
Después de presentar a Jorge Almirón como nuevo director técnico, quien llega para reemplazar a Ariel Holan, los dirigentes de Rosario Central comenzaron a moverse de lleno dentro del mercado de pases. Y en las últimas horas no solo sumaron a Vicente Pizarro, quien llegó desde Colo-Colo, sino que también adquirieron a un ex Boca.

Los hinchas del Canalla todavía no pueden digerir que Ignacio Malcorra quedara con el pase en su poder y se marchara hacia Independiente. Pero en el mientras tanto, Gonzalo Belloso apretó el acelerador para sumar a Gastón Ávila, quien llegó procedente desde Ajax, a préstamo por un año.

Es el segundo paso que tiene el defensor de 24 años por el Canalla, quien llega para reforzar la zaga tras la lesión que sufrió Carlos Quintana, quien se fracturó el tobillo en septiembre pasado, y todavía no tiene fecha de regreso a las canchas. Y como los de Almirón tendrán que afrontar la triple competencia, precisan variantes.

Durante su primer paso, donde fue a préstamo desde Boca, el Gato Ávila afrontó un total de 35 encuentros, donde convirtió tres goles y no aportó asistencias. Además, fue amonestado en 9 ocasiones, lo expulsaron en una oportunidad (por doble amarilla) y sumó 2.980 minutos dentro del campo.

El mercado de pases de Rosario Central

Altas

  • Franco Frías (vuelve de Sarmiento)
  • Mauricio Martínez (vuelve de Unión)
  • Jeremías Ledesma (préstamo de River)
  • Gastón Ávila (préstamo de Ajax)
  • Vicente Pizarro (llega desde Colo-Colo)
Bajas

  • Ignacio Russo (vendido a Tigre)
  • Santiago López (volvió a Independiente y se fue a Tigre)
  • Juan Manuel Elordi (volvió a Racing y se fue a Independiente Rivadavia)
  • Luciano Ferreyra (volvió de Central Norte y se fue a préstamo a San Martín de Tucumán)
  • Ignacio Malcorra (libre a Independiente)
  • Alan Rodríguez (préstamo a Olimpia)

DATOS CLAVES

  • Jorge Almirón fue presentado como nuevo director técnico en reemplazo de Ariel Holan.
  • Gastón Ávila llegó a préstamo por un año procedente del Ajax de Ámsterdam.
  • Vicente Pizarro se incorporó al plantel tras su llegada desde Colo-Colo.
