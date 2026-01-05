Confirman las 12 primeras fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional: el fixture de cada jornada

Este lunes la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol dieron a conocer las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026. Teniendo en cuenta que la competición oficial comienza el próximo jueves 22 de enero, ya se conoce con todos los detalles qué días y a qué hora serán los enfrentamientos de gran parte del campeonato doméstico que se jugará en el primer semestre.

Cabe recordar que los vigentes campeones son Platense y Estudiantes de La Plata. Mientras el Calamar se adueñó del título en la primera parte del 2025, el Pincha se consagró recientemente en Santiago del Estero. Sin embargo, poco importará para Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo que intentarán arrebatarles el trofeo para demostrar su grandeza en el país.

Platense y Estudiantes, los últimos campeones del torneo argentino. (Getty Images)

A su vez, hay que resaltar que este nuevo certamen cuenta con la participación de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, los equipos recién ascendidos a la Primera División del fútbol argentino. Ambos conjuntos del interior tienen la siempre complicada misión de conseguir la permanencia en su primer año en la categoría más alta del país, que no será sencillo…

Fecha por fecha, el fixture del Torneo Apertura

Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A)

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)

18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)

20.00 River – Gimnasia (Zona B)

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Lanús – Unión (Zona A)

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)

Fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)

19.45 Independiente – Vélez (Zona A)

22.00 Talleres – Platense (Zona A)

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)

19.15 Boca – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)

17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre – Racing (Zona B)

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)

21.15 Instituto – Lanús (Zona A)

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)

18.00 Racing – Argentinos (Zona B)

20.00 River – Tigre (Zona B)

22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)

22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense – Independiente (Zona A)

17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)

22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)

22.15 Vélez – Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)

19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Lanús – Talleres (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

Fecha 5

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)

21.15 Argentinos – River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)

20.00 Independiente – Lanús (Zona A)

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B)

19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)

19.30 Boca – Platense (Zona A)

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)

Fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano

17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento

20.00 Boca – Racing

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central

17.00 Banfield – Newell’s

19.15 Deportivo Riestra – Huracán

21.30 Central Córdoba – Tigre

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River

21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar

Argentinos – Lanús

Fecha 7

Martes 24 de febrero

17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)

17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)

19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)

19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)

22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)

17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)

19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)

17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)

19.30 River – Banfield (Zona B)

A confirmar

Lanús – Boca (Zona A)

Aldosivi – Argentinos (Zona B)

Fecha 8

Sábado 28 de febrero

17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)

22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 1° de marzo

17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)

19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)

19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)

21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)

21.30 Instituto – Unión (Zona A)

Lunes 2 de marzo

17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)

19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)

19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)

Martes 3 de marzo

19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)

19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)

Fecha 9

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)

22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Fecha 10

Martes 10 de marzo

17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)

17.30 Newell’s – Platense (Zona A)

19.45 Independiente – Unión (Zona A)

22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)

17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)

19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)

19.15 Talleres – Instituto (Zona A)

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)

21.30 Huracán – River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)

Fecha 11

Sábado 14 de marzo

17.00 Platense – Vélez (Zona A)

20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)

Domingo 15 de marzo

15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)

15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)

19.45 River – Sarmiento (Zona B)

22.00 Unión – Boca (Zona A)

Lunes 16 de marzo

15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)

15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)

17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)

20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

22.15 Instituto – Independiente (Zona A)

Martes 17 de marzo

19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)

Fecha 12

Viernes 20 de marzo

21.00 Banfield – Tigre (Zona B)

21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)

Sábado 21 de marzo

15.30 Vélez – Lanús (Zona A)

17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)

20.00 Independiente – Talleres (Zona A)

22.15 Belgrano – Racing (Zona B)

Domingo 22 de marzo

15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)

17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)

20.00 Boca – Instituto (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)

22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)

Lunes 23 de marzo

19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)

21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)

Miércoles 25 de marzo

19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)