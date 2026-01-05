Ignacio Malcorra refuerza a Independiente con un curioso contrato

En los primeros días del año, el mercado de pases ya ofrece sus primeros movimientos importantes. Uno de los grandes agentes libres por estas semanas es Ignacio Malcorra, que acaba de llegar a un acuerdo con su próximo equipo de cara a los torneos del 2026.

El volante ofensivo, de 38 años, viene de finalizar su contrato con Rosario Central. Tras una tensa salida, el elenco Canalla despidió a Malcorra por un destacado paso por el club, aunque no hubo lugar para una renovación de su vínculo.

Según confirmó Germán García Grova, Malcorra acordó con Independiente para convertirse en refuerzo del equipo dirigido por Gustavo Quinteros. Así, el mediocampista se sumará a la pretemporada del Rojo, donde comenzará a aportar su jerarquía.

Con el pase en su poder, el exjugador de Lanús, Atlas y Pumas, entre otros, firmó por un año con la posibilidad de extender el vínculo con Independiente por otro año más. Así, en un acuerdo curioso, en julio de 2027 podría cumplir 40 años vistiendo la camiseta del club de Avellaneda.

La emotiva despedida de Rosario Central a Malcorra

“¡Muchas gracias Nacho, muchas gracias bicampeón! Queremos agradecer a Ignacio Malcorra por todo lo que dio a Rosario Central en estos tres años y medio. Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos ganados de forma consecutiva. ¡Te metiste en nuestra historia! Los mejores deseos para el camino que elijas para el futuro”, destacó la institución rosarina.

