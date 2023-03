Las revoluciones que se viven dentro de un partido para sus protagonistas suelen ser muy altas. Suceden tantas cosas que hasta las más pequeñas discusiones pueden terminar en un escándalo como el que ocurrió en el fútbol mexicano durante la noche del último domingo entre un argentino y un DT local.

Pese a que ya se habían cruzado en otras ocasiones, el problema entre el jugador que defendió la camiseta de Racing y Eduardo Arce (DT del Puebla) casi pasa a otro nivel durante el post partido que Santos Laguna ganó por 3-2 ya que la discusión que comenzó en el campo casi termina a las trompadas.

Durante una nota en vivo en donde le consultaron por su discusión con Arce, Javier Correa no se puso ningún tipo de freno y prácticamente invitó a pelear al DT de Puebla: "Creo que tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a sus jugadores... Me gustaría que me diga de frente todo lo que gritó pero como no tiene huevos no me lo va a decir", comenzó picante.

Una calentura que continuaba para el delantero quien, mientras continuaba dando la nota, pudo observar algo a lo lejos y se calló de golpe. Reacción que llegó tras ver que se acercaba el mismísimo Arce. Por supuesto, lejos de querer calmar las aguas, Correa encaró al mexicano con las cámaras en vivo.

Decidido a decirle de todo en la cara, y con dos cajas de pizza en la mano, Correa comenzó a discutir con Arce mientras el resto de los presentes se encargaba de que la situación no pase a mayores. Hecho que terminó con Correa diciéndole "vamos afuera" al hombre de Puebla aunque esto no sucedió.