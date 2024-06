El delantero no renovaría su contrato en Arabia para regresar al fútbol sudamericano.

Mientras encara la recta final de la recuperación de su lesión de ligamentos cruzados, el delantero brasileño Neymar Jr ya se encuentra trabajando en lo que será su futuro de cara a la próxima temporada, debido a que a mediados del 2025 finaliza su contrato con Al Hilal de Arabia Saudita.

En este contexto, el ex Barcelona y PSG no renovaría su vínculo con el equipo que viene de ganar la triple corona del fútbol árabe, y todo indica que su destino estaría nuevamente en el tierras brasileñas, pero no para jugar en Santos, el club en el que debutó, sino para ser refuerzo del Flamengo.

Según lo informado por el medio O Globo, Neymar le dio el visto bueno a la dirigencia del Fla para llegar al club a mediados del 2025 con el pase en su poder. Además, la fuente citada agrega que el delantero le habría comunicado a su entorno que tiene ganas de jugar en el equipo de Río de Janeiro.

Cabe destacar que en los últimos días, el brasileño le hizo un guiño al Mengao, debido a que estuvo presente en el Maracaná para ver el partido en el que el local venció a Gremio por 2 a 1, en el partido correspondiente a la fecha 8 del Brasileirao, en el que Flamengo comparte la punta del campeonato junto a Bahía.

Neymar dejaría a Al Hilal para jugar en Flamengo. (Foto: Getty).

Además, en diálogo con el sitio oficial del equipo Carioca, Ney hizo público su deseo de jugar en el club, al cual le tiene un cariño especial: “Siempre dije que quería jugar en el Flamengo. Obviamente el Flamengo es mi segundo equipo favorito, porque el primero es el Santos”.

Y agregó: “Con todo el respeto al equipo que me formó y del cual soy hincha desde pequeño, le tengo mucho cariño al Flamengo y obviamente sería un placer enorme si algún día pudiera jugar aquí. No sé si eso podrá ocurrir, solo Dios los sabe. Todavía tengo contrato en el Al-Hilal, todavía estoy allí, pero nadie conoce el futuro”.

De esta manera, en caso de que la negociación llegue a buen puerto, el delantero llegará al equipo de Río de Janeiro con 33 años y será una pieza clave para el Mengao, que cada temporada se refuerza con el objetivo de volver a consagrarse campeón de la Copa Conmebol Libertadores.

Los rumores de su posible vuelta al Santos

Teniendo en cuenta que muy posiblemente Neymar no continúe en Arabia Saudita para el próximo año, también comenzó a correr el rumor de que el delantero podría regresar al Santos, equipo en el que debutó como profesional y que actualmente se encuentra en la segunda división brasileña.

“Neymar informó a jugadores e integrantes del Santos que regresará en 2025 para jugar el Campeonato Brasileño”, informó tiempo atrás el medio brasileño UOL Esporte, alimentando aún más este rumor.