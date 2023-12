El mercado de pases en Boca se mueve. Si bien todavía no tiene refuerzos, con la llegada de Diego Martínez a la dirección técnica de manera oficial, el nuevo presidente Juan Román Riquelme concentrará toda su atención en los jugadores que pueden venir al club. Sin embargo, al ídolo se le cayó la oportunidad por un defensor por el que había hecho oferta hace algunos días. Federico Pereira, del Liverpool de Uruguay, será nuevo refuerzo del Toluca de México.

Según adelantó el periodista uruguayo Martín Charquero en Minuto 1, programa de Carve Deportiva, Liverpool aceptó la última oferta de Toluca y Pereira jugará en la Liga MX a partir de 2024. La transferencia se concretó luego de que los ‘Diablos Rojos’ de México ofrecieron 7 millones de dólares por el 80 por ciento del pase del defensa. Firma contrato por las próximas cuatro temporadas.

Boca tuvo en la mira a Federico Pereira hace algunos días. El periodista César Luis Merlo reveló en Súper Deportivo que el ‘Xeneize’ había hecho un ofrecimiento por este zaguero central de 23 años, campeón de Primera División con Liverpool de Uruguay.

Sin embargo, las demoras en la llegada de Diego Martínez y la prioridad que tuvo este asunto para Riquelme, hicieron que las negociaciones por posibles refuerzos queden en un segundo plan. Así, Boca perdió la chance de sumar a un defensor de buenas características y mucho potencial a futuro.

Toluca aceleró por Pereira e hizo una oferta irrechazable

Toluca tuvo un rápido interés por Federico Pereira luego de que salió campeón con Liverpool. De hecho, hizo oferta por él antes que Boca. Pero, ante la aparición del ‘Xeneize’, hizo una nueva propuesta, prácticamente irrechazable. Liverpool aceptó los 7 millones de dólares, mientras que conservará el otro 20 por ciento de su pase ante una futura venta.

De acuerdo a la información de Merlo, el club mexicano aceleró por el zaguero central uruguayo luego de que apareció Boca como posible competidor. Ante esto, utilizó su arsenal económico para marcar diferencia por sobre las posibles intenciones de Riquelme y compañía.

Con este revés para el ‘Xeneize’, ahora deberá pensar en otras opciones para la posición de defensor central. Con la salida de Facundo Roncaglia y las chances de que Marcos Rojo y Bruno Váldez sean transferidos, el Consejo de Fútbol de Boca deberá trabajar en el mercado en busca de defensores.

¿Qué otras opciones considera Boca para la posición de defensor central?

En las últimas semanas han aparecido algunos nombres que estarían entre los interesados por el Consejo de Fútbol de Boca. Alan Franco, de Sao Paulo, y Adonis Frías, de León de México, son los defensores que fueron vinculados con el ‘Xeneize’.

No obstante, no hubo oferta de Boca por alguno de estos dos futbolistas. De hecho, cualquiera de estos nombres sería difícil para el club azul y oro. Por Franco, hay un interés también de Independiente que podría torcer todo, mientras que Frías tiene una alta cotización, por la cual, el club de la Ribera no podría pagar.