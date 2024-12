Conmoción en Uruguay: asesinaron en Navidad a un juvenil de 14 años que jugaba en Montevideo City Torque

En Montevideo, la capital de Uruguay, ocurrió un hecho que conmovió al país. En las primeras horas de los festejos por la Navidad, Geral Froste, arquero de 14 años que jugaba en las divisiones inferiores de Montevideo City Torque, fue asesinado a causa de un balazo en el tórax.

Según el reporte policial, en horas de la madrugada se recibió una comunicación alertando sobre un herido de bala. La víctima presentaba lesiones en el tórax y el abdomen, y pese a los esfuerzos por reanimarlo, lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

Acorde al relato de la mamá de la víctima con la Seccional 17ª de Montevideo, el asesinato se dio cuando Froste intentó intervenir en un altercado entre los vecinos en la esquina de su casa. En el momento en el que quiso separar, se escucharon disparos y uno de ellos impactó contra el cuerpo del joven.

En cuanto al autor de los disparos, los testigos afirman que fue uno de los vecinos, aunque no dieron mayores detalles respecto a la identidad del mismo, ni de las circunstancias específicas del ataque. Debido a esto, la Policía detuvo a tres hombres y les incautó dos armas de fuego. Además, la casa de uno de los sospechosos fue incendiada.

“La mamá de Geral, el chico fallecido, estaba discutiendo con la esposa de otro hombre y yo salí a la esquina a separar con otra muchacha porque ya se habían agarrado de los pelos. Cuando estaba por salir veo que el esposo de esta mujer extiende el brazo, justo se cruza Geral y lo veo caer. El hombre le iba a tirar a las que estábamos separando”, comentó Valeria, una de las vecinas y testigos del asesinato.

“Geral era la alegría del barrio. Siempre estaba con una sonrisa en la cara, jugaba el fútbol en el City Torque. De las prácticas iba a la casa o a jugar con mi hijo a la canchita. Iba al liceo y después a entrenar. Lo quería todo el barrio. No hay ningún vecino que hable mal de Geral. A mi hijo le tuve que dar una pastilla para que se durmiera, me dice: ‘Mamá, perdí a mi hermano’. No sé cómo va a seguir su familia. El tipo fue un cobarde porque lo mató por la espalda”, completó.

En cuanto a Montevideo City Torque, en sus redes sociales publicaron un comunicado lamentando esta situación. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Geral Froste, arquero de la Sub 14 del club. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de tristeza para todos nosotros. Hasta siempre, Geral”, dice el mismo.