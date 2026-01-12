Darío Benedetto está a un paso de sumarse a un equipo que puede enfrentar a Boca en la Copa Libertadores

Luego de desvincularse de Newell’s y pasar semanas de incertidumbre como jugador libre, Darío Benedetto parece haber encontrado un nuevo destino donde continuar su carrera. A sus 35 años, y en medio un complicado presente futbolístico, el Pipa despertó un fuerte interés internacional y tendría todo acordado para convertirse en el refuerzo estelar de Barcelona de Guayaquil.

De no mediar inconvenientes, el delantero firmará contrato por una temporada con el club ecuatoriano. Se transformaría en un refuerzo de peso para un equipo al que le esperan desafíos: apunta a pelear el torneo local y tiene la mira puesta en la Copa Libertadores, donde disputará la Fase 2 del Repechaje ante Argentinos Juniors. Y en caso de acceder a fase de grupos, el destino podría tenerle preparado un guiño, ya que tendrá la posibilidad de cruzarse con su querido Boca Juniors.

Al margen de los objetivos colectivos, Benedetto tendrá en Ecuador una urgencia personal: cortar su preocupante racha negativa. El delantero acumula 36 partidos sin poder festejar, sequía que atravesó con tres camisetas distintas (la de Querétaro, Olimpia y Newell’s). Para encontrar su último tanto hay que remontarse al 5 de febrero de 2024, cuando le convirtió a Tigre todavía vistiendo la camiseta del Xeneize. Sí, está cerca de cumplir dos años sin gritos.

Bajo ese contexto delicado, la irregularidad también se apoderó del Pipa fuera de la cancha. Es que desde que se fue de La Ribera, Benedetto no logró completar sus vínculos y se marchó de todos sus clubes rescindiendo contrato. En ese sentido, su desembarco en Guayaquil le demandará recuperar ritmo futbolístico, ya que no disputa un partido oficial desde mediados de octubre, cuando sumó 45 minutos en la derrota 1-3 de Newell´s ante Argentinos.

Darío Benedetto en su regreso a La Bombonera durante Boca vs. Newell’s en 2025 (Getty).

La chance de demostrarse a sí mismo

Aquel partido en Rosario estuvo cerca de marcar un quiebre en Benedetto. Días más tarde, Lucas Bernardi, DT interino de la Lepra, le comunicó que no lo tendría en sus planes para salvar al equipo del descenso. Un golpe que, sumado a la falta de gol, llevó a que el delantero se plantee colgar los botines. “Casi me retiro. Pero me propuse a mí mismo, haciendo terapia, estirarlo un poquito más y retirarme bien“, contó en ESPN F90.

Ahora, Barcelona de Guayaquil se ofrece la chance de reivindicarse. Para ello, deberá recuperar la regularidad y volver a mostrar tintes de aquel delantero que marcó 71 goles en 172 partidos con Boca y supo ser convocado a la Selección Argentina.

