Se generó un enorme revuelo por medio de las redes sociales, y Antonio Sanabria quedó en el ojo de la tormenta. Después de lo que sucedió en el triunfo de la Selección Argentina frente a Paraguay, donde el delantero habría escupido a Lionel Messi, el delantero guaraní lanzó un sensible comunicado.

A través de su cuenta de Instagram, Sanabria decidió expresarse para todos sus seguidores, pero también para el mundo entero, ya que las imágenes recorrieron la pantalla televisiva de diferentes medios deportivos , como así también se viralizó en las redes sociales.

“Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche. Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó”, comenzó el descargo del delantero de Torino. Pero no quedó allí.

Apenado por lo que sucedió, se desligó de todo acto en el que se lo relacionó y manifestó que “no haría nunca nada parecido hacia ningún compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto”. Incluso, se mostró muy dolido por las amenazas que recibió en diferentes comentarios de sus posteos, sobre todo en los que se lo podía visualizar junto a su familia.

“¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes”, concluyó Sanabria sobre lo ocurrido con Messi, alegando que nunca tuvo la intención de quedar expuesto de la manera en la que sucedió.

Lo que dijo Messi sobre el escupitajo de Tony Sanabria

El 10 se mostró bastante molesto luego de haber visto la imagen viral: “La verdad que no lo vi, me dijeron en el vestuario. No sé ni quién es el chico este, no lo vi”. Cerrando el tema, Leo siguió: “Tampoco le quiero dar importancia. Si no ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor porque se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí”.

Scaloni también habló del escupitajo de Sanabria

En la conferencia de prensa, el entrenador argentino evitó ser terminante sobre el asunto: “No lo vi, no sé. Opino de algo que no vi, pero si hizo eso no está bien. Vi lo que pasó, que le sacó la pelota por encima a Leo cuando se la pedía. Tampoco vamos a pedir nada, no sé si se puede actuar o no sobre estos casos. Si hizo eso, está mal. No puedo decir otra cosa”.

¿Quién es Antonio Sanabria?

Antonio Sanabria es un jugador paraguayo que se desempeña como delantero de área. Juega en el Torino de Italia desde 2021, pero previamente tuvo pasos por Roma, Sassuolo, Betis, Genoa, entre otros.

Lo más curioso es que Tony se formó en Barcelona cuando la Pulga ya era una figura mundial. De hecho, en su etapa juvenil, hasta logró sacarse una foto con el mejor jugador del mundo.