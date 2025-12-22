Flamengo inició gestiones para quedarse con uno de los máximos anhelos de Gallardo en River

Durante su extensa trayectoria al frente de la dirección técnica de River Plate, Marcelo Gallardo ha contado con diversos objetivos relacionados con el mercado de pases. En ese contexto, uno de los más anhelados por el entrenador del conjunto Millonario fue Valentín “Taty” Castellanos, quien jamás terminó desembarcando en Núñez.

Por un motivo o por otro, el oriundo de la provincia de Mendoza no pudo llegar a River. El momento que representó más chances de un fichaje fue cuando militaba en el New York City de la Major League Soccer de los Estados Unidos, pero también merodeó en otros momentos. Luego terminó recalando en Girona y más tarde en Lazio, su actual equipo.

En medio de ese panorama, en la actualidad, ya con 27 años de edad, el jugador que también supo vestir los colores de Universidad de Chile y Montevideo City Torque a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional es uno de los apuntados por Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores de América y dueño de un poderío económico contundente.

Según informó el periodista de BOLAVIP, Germán García Grova, Flamengo ya inició negociaciones para finiquitar el fichaje del dos veces internacional con la Selección Argentina. Sin ningún tipo de dudas, un objetivo de jerarquía que se traduce en la ambición de la escuadra brasileña de seguir dominando en el plano continental.

Castellanos festejando un gol en Lazio.

No es un detalle menor que, a mitad de 2025, el equipo comandado estratégicamente por Filipe Luis ya había hecho un intento por Castellanos. De todas maneras, en aquel entonces, las partes implicadas no se pusieron de acuerdo y el artillero cuyano permaneció en el mencionado combinado de la capital italiana.

Por otra parte, Lazio se mostró completamente abierto a transferir a Castellanos, siempre y cuando el ofrecimiento formal de Flamengo sea tentador desde lo económico y se acerque a las exigencias puestas sobre la mesa por los romanos. De este modo, en Brasil son optimistas con respecto a una resolución positiva de la historia.

Cabe destacar que la actual temporada de Castellanos en Lazio dista bastante de la anterior, la cual había sido realmente positiva. En la presente campaña, el atacante argentino solamente pudo ver acción en 11 compromisos de carácter oficial, consiguiendo dos goles y tres asistencias. Por ello, ya no es un jugador intransferible.

Valentín Castellanos registra dos goles y tres asistencias en 11 partidos de la presente temporada.