Los hinchas de Flamengo no tuvieron piedad con Agustín Rossi tras la derrota ante Lanús: “Ridículo y burro”

La derrota de Flamengo como local ante Lanús enfureció a los hinchas brasileños y Agustín Rossi fue uno de los apuntados. El arquero argentino, figura en la obtención de la Libertadores 2025, fue uno de los responsables del primer gol del Granate, que obligó al Mengao a correr muy de atrás.

El ex Boca salió casi hasta la mitad de la cancha para iniciar un ataque de su equipo, pero todo se complicó cuando Ayrton Lucas le dejó el pase corto. La lluvia le jugó una mala pasada al golero, que se patinó y le dejó el gol servido a Rodrigo Castillo en la etapa inicial.

Las críticas para Rossi no tardaron en llegar en las redes sociales, teniendo en cuenta que suma varios errores en su ciclo pese a haber sido determinante en otros compromisos. Si bien no tuvo responsabilidad en las otras dos anotaciones de Lanús, no se salvó de las críticas.

“Burro”, “le regaló dos goles a Lanús”, “está concediendo los goles más fáciles del planeta“, fueron algunas de las reacciones de la hinchada de Flamengo en X. Lo cierto es que el equipo de Filipe Luis no tuvo un sólido inicio de 2026, algo inesperado por la inversión multimillonaria que hizo en el mercado de pases.

Los mensajes de los hinchas de Flamengo contra Rossi

Qué dijo Rossi tras la derrota de Flamengo

Tras el pitazo final y la reprobación del Maracaná, Rossi declaró: “¿Qué le puedo decir al hincha? Obviamente están enojados. Ellos querían festejar, nosotros también queríamos. En el primer partido estuvimos por debajo de nuestro nivel, logramos mejorar acá”.

“Nos hicieron un gol en el primer tiempo, pero logramos darlo vuelta y llevarlo al alargue. La jugada del final, una pelota en el área y una distracción, el tipo cabeceó solo. No puedo decir nada, tenemos que seguir trabajando y mejorando porque todavía falta mucho en el año. Todo el mundo va a estar caliente. El presidente, el hincha… pero quienes responden adentro de la cancha son los jugadores, no es ni siquiera Filipe [Luís]. Hay que mantener la cabeza fría”, concluyó.

