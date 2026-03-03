Los hinchas de Flamengo piden a Marcelo Gallardo tras la salida de Filipe Luis: “Tráiganlo ayer”

Días después del bombazo para el fútbol sudamericano que significó la salida de Marcelo Gallardo de River, Flamengo decidió despedir a Filipe Luís. El entrenador, que tres meses atrás conquistó la Copa Libertadores, se quedó sin trabajo luego de un mal inicio de temporada.

El club brasileño lo informó a través de un comunicado, luego de la goleada 8 a 0 a Madureira en el Campeonato Carioca. Pocos minutos después, algunos simpatizantes comenzaron a pedir al Muñeco, que se encuentra libre luego de su salida del Millonario.

“Tráiganlo ayer”, “prueben con Gallardo”, “tiene la ambición necesaria“, fueron algunas de las frases de los fanáticos del Mengao que sueñan con ver al estratega argentino a cargo del primer equipo. Hasta el momento, no pasa de un deseo y está lejos de ser una realidad

Los hinchas de Flamengo que piden a Gallardo

Gallardo viene de rechazar a Vasco

Después de haber despedido a Fernando Diniz, Vasco da Gama puso sus ojos en Marcelo Gallardo, que se encontraba transitando sus últimas horas como entrenador del Millonario.

BOLAVIP pudo confirmar que el Muñeco declinó la propuesta de los cariocas porque quiere tomarse un tiempo antes de volver a dirigir. De esta manera, el club brasileño que fue campeón de la Copa Libertadores en 1998 tendrá que buscar a otro entrenador.

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 86 partidos, con 36 victorias, 32 empates y 18 derrotas.

