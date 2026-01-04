Es tendencia:
Tuvo una recordada serie ante Boca por Libertadores, acusó a su ex equipo por trabajo esclavo y pidió disculpas

Dedé tuvo una salida conflictiva de Cruzeiro en 2021, la cual llegó hasta la Justicia, pero años más tarde mostró arrepentimiento.

Por Lautaro Toschi

El 19 de septiembre de 2018, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Boca recibió a Cruzeiro en el partido de ida. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto ganaron 2 a 0, pero no todo fue alegría para el Xeneize ya que una de sus figuras sufrió una dura lesión. Esteban Andrada se fracturó la mandíbula luego de choca de frente con Dedé, marcador central de físico imponente.

Dedé quedó en el recuerdo popular por aquella acción involuntaria que derivó en la lesión de Andrada, quien recién se recuperó para los primeros días de diciembre y pudo decir presente en la revancha de la final de aquella Libertadores. En Argentina se lo recuerda a Dedé por eso, pero en Brasil por su extensa carrera y también por su polémica salida de Cruzeiro.

Dedé se desempeñó como futbolista de Cruzeiro entre 2013 y 2021, pero su salida se dio en un marco engorroso. Con duras acusaciones por parte del abogado del jugador contra el club. Inclusive llegó a alegar que había trabajo esclavo, una acusación que generó revuelo y enojo.

Dedé ganó 4 títulos en Cruzeiro. (Foto: Getty).

El pedido de disculpas

A través de sus redes sociales, Dedé compartió un emotivo texto y tocó el tema que tanto dolor trajo: “Una aclaración necesaria. Hoy aprovecho este momento de celebración para hablar de algo que nunca he hablado francamente pero que pesa en mi corazón. Me refiero a la controvertida mención de ‘condición análoga a la esclavitud’ hecha en un juicio pasado”.

Además, agregó: “Quiero decirles que esto generó un desgaste enorme y doloroso, tanto para mí como para mi esposa. Fue una situación causada por mi ex abogado, quien actuó por su cuenta. Nunca antes me había defendido públicamente porque esperaba una defensa leal, hecha de la manera que yo lo había pedido, pero desafortunadamente se fue por un camino que injustamente me exponía contra una nación por la que no tengo más que gratitud“.

Pido perdón si esto causó dolor o indignación; nunca fue mi intención ni mi sentimiento. Mi respeto por esta camiseta y por esta gente es mayor que cualquier error legal”, completó Dedé.

  • El defensor Dedé se disculpó públicamente por la acusación legal de esclavitud contra Cruzeiro.
  • Esteban Andrada sufrió una fractura de mandíbula por un choque con el brasileño en 2018.
  • El futbolista permaneció vinculado a la institución de Belo Horizonte entre 2013 y 2021.
Lautaro Toschi

